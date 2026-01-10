নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ—ককটেল বিস্ফোরণ, আটক ৮

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে ফতুল্লার শিহাচর হাজিবাড়ি মোড় এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় জেলা ছাত্রদল নেতাসহ আটজনকে আটক করা হয়েছে।
জানা গেছে, ফতুল্লা থানা তাঁতী দলের সভাপতি ইউনুস মাস্টার এবং কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীনের সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় আটককৃতরা হলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান দোলন, আকাশ, জুয়েল, রিয়াজুল, রাজিব, জিহাদ ও রশিদ।
স্থানীয়রা জানায়, শিয়াচর হাজিবাড়ি মোড় এলাকায় ইউনুস মাস্টার এবং কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীনের মধ্যে অনেক দিন ধরে বিরোধ চলছে। এলাকায় মাদক কারবার, কলকারখানার বর্জ্য মাল ও ভূমিদস্যুতা একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন জয়নাল। সম্প্রতি এতে ভাগ বসায় ইউনুস মাস্টার ও তাঁর অনুসারীরা। এসব নিয়ে বিরোধের জেরে আজ দুপুর থেকে দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিকেলের দিকে দুই পক্ষই দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় ককটেল বিস্ফোরিত হয়। ভাঙচুর করা হয় একাধিক বাসাবাড়ি। আহত হন অন্তত ছয়জন। তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও র্যাব ঘটনাস্থলে গিয়ে উভয় পক্ষকে ধাওয়া দিয়ে ৮ জনকে আটক করে।
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, দুই পক্ষের আটজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের কয়েকজনের কাছ থেকে গাঁজা ও হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে ফতুল্লার শিহাচর হাজিবাড়ি মোড় এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় জেলা ছাত্রদল নেতাসহ আটজনকে আটক করা হয়েছে।
জানা গেছে, ফতুল্লা থানা তাঁতী দলের সভাপতি ইউনুস মাস্টার এবং কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীনের সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় আটককৃতরা হলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান দোলন, আকাশ, জুয়েল, রিয়াজুল, রাজিব, জিহাদ ও রশিদ।
স্থানীয়রা জানায়, শিয়াচর হাজিবাড়ি মোড় এলাকায় ইউনুস মাস্টার এবং কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীনের মধ্যে অনেক দিন ধরে বিরোধ চলছে। এলাকায় মাদক কারবার, কলকারখানার বর্জ্য মাল ও ভূমিদস্যুতা একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন জয়নাল। সম্প্রতি এতে ভাগ বসায় ইউনুস মাস্টার ও তাঁর অনুসারীরা। এসব নিয়ে বিরোধের জেরে আজ দুপুর থেকে দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিকেলের দিকে দুই পক্ষই দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় ককটেল বিস্ফোরিত হয়। ভাঙচুর করা হয় একাধিক বাসাবাড়ি। আহত হন অন্তত ছয়জন। তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও র্যাব ঘটনাস্থলে গিয়ে উভয় পক্ষকে ধাওয়া দিয়ে ৮ জনকে আটক করে।
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, দুই পক্ষের আটজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের কয়েকজনের কাছ থেকে গাঁজা ও হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ বনশ্রীর এল-ব্লকের প্রীতম ভিলা নামের একটি ভবন থেকে আজ শনিবার বিকেলে ফাতেমার মরদেহ উদ্ধার করা হয় বলে জানান খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারে টেকনাফে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে ১০৯ মণ ছুরি মাছ। আজ শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে সাগর থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাছ ধরেন তাঁরা। একসঙ্গে এত মাছ ধরা পড়ায় টেকনাফ মহেশখালীয়াপাড়া নৌকা ঘাটে জেলে, নৌকার মালিক ও মাছ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে।১ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে রিয়াদ খান নামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক নেতা প্যারোলে মুক্তি পেয়ে তাঁর বাবার জানাজা পড়িয়েছেন। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার উয়ার্শী ইউনিয়নের উয়ার্শী কবরস্থানে বাবার জানাজা পড়ান তিনি।২ ঘণ্টা আগে
দুই সহযোগীসহ রাজশাহীর চিহ্নিত চাঁদাবাজ চান সওদাগরকে (৪৫) আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁদের আটকের পর নগরের রাজপাড়া থানায় হস্তান্তর করেন।৩ ঘণ্টা আগে