Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

ফাঁকা গুলি ছুড়ে বিকাশ এজেন্টের প্রায় ৩ লাখ টাকা ছিনতাই

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
ফাঁকা গুলি ছুড়ে বিকাশ এজেন্টের প্রায় ৩ লাখ টাকা ছিনতাই
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ফাঁকা গুলি ছুড়ে বিকাশ এজেন্টের থেকে ২ লাখ ৯২ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে বন্দর উপজেলার লক্ষণখোলা এলাকার পাতাকাটা স্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ছিনতাইয়ের শিকার বিকাশ এজেন্ট রনি (৩৪) বন্দরের নবীগঞ্জ এলাকার রমজান আলীর ছেলে।

রনি জানান, সকালে বাসা থেকে অফিসে যাওয়ার পথে লক্ষণখোলা পাতাকাটা স্ট্যান্ড এলাকায় আসা মাত্র দুজন দুর্বৃত্ত পথরোধ করে। একজন তাঁর বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে সঙ্গে থাকা সবকিছু দিয়ে দিতে বলে। এ সময় তাঁর কাছে থাকা ২ লাখ ৯২ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। পরে তারা একটি মোটরসাইকেলে চড়ে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় কয়েকটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে।

এ বিষয়ে বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মুক্তার আশরাফ উদ্দিন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্তের পরে বিস্তারিত বলা যাবে। এখনো এ বিষয়ে কেউ অভিযোগ করেনি।

বিষয়:

গুলিবিকাশনারায়ণগঞ্জবন্দরঢাকা বিভাগজেলার খবর
এলাকার খবর
