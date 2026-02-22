Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

বিএনপি নেতার টাকা-স্বর্ণালংকার লুট: বৈষম্যবিরোধী নেতা কারাগারে

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
বিএনপি নেতার টাকা-স্বর্ণালংকার লুট: বৈষম্যবিরোধী নেতা কারাগারে
রাজারহাটে বৈষম্যবিরোধী নেতা কারাগারে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নির্বাচনের পর কুড়িগ্রামের রাজারহাটে বিএনপি নেতার বাড়িতে লুটপাট-অগ্নিসংযোগের মামলায় হাসান জিহাদী (২৫) নামের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের এক নেতাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার কুড়িগ্রাম চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রাজারহাট আমলি আদালতের বিচারক এই আদেশ দেন।

এর আগে হাসান জিহাদীসহ মামলার এজাহারনামীয় সব আসামি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। আদালত অভিযোগের মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে জিহাদীর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তবে অপর আসামিদের জামিন মঞ্জুর করেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) হাবিব এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

হাসান জিহাদী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কুড়িগ্রাম জেলা কমিটির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি রাজারহাট উপজেলার ঘড়িয়ালডাঙা ইউনিয়নের পশ্চিম দেবোত্তর গ্রামের বাসিন্দা রাজেকুল ইসলামের ছেলে।

জানা যায়, ১৭ ফেব্রুয়ারি উপজেলার ঘড়িয়ালডাঙা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে হাসান জিহাদীসহ ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলার অভিযোগে মামলা করেন। ওই মামলায় হাসান জিহাদী ২ নম্বর আসামি।

সূত্রে আরও জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিএনপির নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেন জামায়াত ও এনসিপির নেতা-কর্মীরা।

খলিলুর রহমান রুকু, হাসান জিহাদীসহ বেশ কয়েকজন বিএনপি নেতা বাদী শহিদুল ইসলাম ও স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করেন। এ সময় হাসান জিহাদী বিএনপি নেতা শহিদুলের বাড়ির টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেন। ঘটনার পর ১৭ ফেব্রুয়ারি বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলাম রাজারহাট থানায় হাসান জিহাদীসহ ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন।

এ বিষয়ে জিআরও হাবিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, মামলার সব আসামি আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। অন্য আসামিদের জামিন হলেও লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের গুরুতর অভিযোগ থাকায় হাসান জিহাদীর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।

অপর দিকে অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তে বিষয়ে জানতে চাইলে রাজারহাট থানার উপপরিদর্শক আতিকুল ইসলাম বলেন, এটি রাজনৈতিক বিষয়, একটু সময় লাগবে।

বিষয়:

বিএনপিকারাগারঅগ্নিসংযোগকুড়িগ্রাম সদরজেলার খবরবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকুড়িগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাউশির কর্মচারীর সাততলা বাড়ি, স্ত্রীর নামেও বাড়িসহ বিপুল সম্পদ

মাউশির কর্মচারীর সাততলা বাড়ি, স্ত্রীর নামেও বাড়িসহ বিপুল সম্পদ

ছাত্রদের ও এমপির আলটিমেটামের মুখে শাওন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ৬

ছাত্রদের ও এমপির আলটিমেটামের মুখে শাওন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ৬

ঢাকাসহ তিন বিভাগে হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, বাড়তে পারে রাতের গরম

ঢাকাসহ তিন বিভাগে হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, বাড়তে পারে রাতের গরম

আইসিসি থেকে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিসিবি

আইসিসি থেকে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না বিসিবি

তারেক রহমানের আগে শহীদ মিনারে মোনাজাত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সেটি কবে

তারেক রহমানের আগে শহীদ মিনারে মোনাজাত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, সেটি কবে

সম্পর্কিত

স্কুলের সামনে পুকুর খনন বিএনপি নেতার, আতঙ্কে শিক্ষার্থী-অভিভাবকেরা

স্কুলের সামনে পুকুর খনন বিএনপি নেতার, আতঙ্কে শিক্ষার্থী-অভিভাবকেরা

পটুয়াখালীতে প্রশাসনের বাজার তদারকি, ক্ষোভে দোকান বন্ধ

পটুয়াখালীতে প্রশাসনের বাজার তদারকি, ক্ষোভে দোকান বন্ধ

শিশু গৃহকর্মীকে মারধরের অভিযোগে মামলা, গ্রেপ্তার চিকিৎসকের ৭ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ

শিশু গৃহকর্মীকে মারধরের অভিযোগে মামলা, গ্রেপ্তার চিকিৎসকের ৭ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ

বিএনপি নেতার টাকা-স্বর্ণালংকার লুট: বৈষম্যবিরোধী নেতা কারাগারে

বিএনপি নেতার টাকা-স্বর্ণালংকার লুট: বৈষম্যবিরোধী নেতা কারাগারে