স্বাভাবিক মৃত্যু বলে লাশ হস্তান্তর, গোসল করাতে গিয়ে মিলল আঘাতের চিহ্ন

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বিপ্লব শেখ (২৭) নামের এক কারখানা শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। পরিবারের কাছে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মালিকপক্ষ লাশ পাঠালেও গোসল করাতে গেলে মরদেহে বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়।
গতকাল বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সকালে সিদ্ধিরগঞ্জের সাইনবোর্ডের মিতালি মার্কেটে লাশটি পাওয়া যায়। পরে রাতে লাশ নিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় যান স্বজনেরা।
মৃত বিপ্লব মুন্সিগঞ্জের সদর থানার খোরশেদ শেখের ছেলে।
জানা গেছে, আট বছর ধরে সিদ্ধিরগঞ্জে বসবাস করে বিভিন্ন কারখানায় দরজি হিসেবে কাজ করেছেন বিপ্লব। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মিতালি মার্কেটের আসাদুজ্জামান আসাদ নামের এক ব্যবসায়ীর কারখানায় কর্মরত ছিলেন। গতকাল সকালে কারখানার মালিকপক্ষ বিপ্লবের পরিবারকে মৃত্যুর খবর জানায়। পরবর্তীকালে পরিবার এলে তাদের কাছে স্ট্রোক করে বিপ্লবের মৃত্যু হয়েছে বলে লাশ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পরিবার লাশ গ্রামে নিয়ে যায়। সেখানে গোসল করাতে গিয়ে লাশের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পায় পরিবার।
মৃতের বড় বোন সীমা আক্তারের অভিযোগ, তাঁর ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমার ভাইয়ের মৃত্যু নিয়ে কারখানার মালিক ও মার্কেটের সভাপতি ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেছেন। প্রথমে তাঁরা স্ট্রোক করে মৃত্যু হয়েছে, পরবর্তীতে আবার ওয়াশ রুমে পড়ে মৃত্যু হয় বলে জানান।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের খবর দেওয়া হলে এখানে আসার পর সাইনবোর্ডের প্রো-অ্যাকটিভ হাসপাতালের সামনে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখি। একপর্যায়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ ও মার্কেটটির সভাপতি আমার ভাই স্ট্রোক করে মৃত্যু হয়েছে বলে তড়িঘড়ি করে মরদেহ বুঝিয়ে গাড়িতে তুলে দেন। পরবর্তীতে আমরা মরদেহ গোসল করাতে গিয়ে শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়ে আমাদের গ্রামের সংশ্লিষ্ট থানায় মরদেহ নিয়ে যাই। থানায় যাওয়ার পর আমাদের সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।’
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান বলেন, ‘ধারণা করা যাচ্ছে, ওই শ্রমিক মিতালি মার্কেটের ভবনের ভেতর কোথাও পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। মার্কেটের মানুষজনও এমনটাই জানিয়েছেন। তবে নিহতের পরিবারের দাবির প্রেক্ষিতে আমরা তদন্ত করে দেখছি। বর্তমানে আমরা মার্কেটটিতে অবস্থান করছি। বিস্তারিত তদন্তের পর বলা যাবে। এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা হয়নি।’
