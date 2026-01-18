ভাড়া বাড়ি থেকে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে মো. নোমান (২৫) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) ভোরে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার চেয়ারম্যান অফিস এলাকার পাশের একটি ভাড়া বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নোমান পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার বহরমপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মজিবর দফাদারের ছেলে।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, চেয়ারম্যান অফিস এলাকার কাইয়ুম নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে ভাড়া থাকতেন নোমান ও তাঁর স্ত্রী মাহমুদা। শুক্রবার রাতের কোনো একসময় নোমান ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেন। ভোরে স্বামীকে বিছানায় না দেখে পাশের কক্ষে গিয়ে দেখেন ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আছেন। পরে তাঁর চিৎকার শুনে বাড়ির মালিক ছুটে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।
নোমানের স্ত্রী মাহমুদা বলেন, ‘ডিউটি শেষ করে রাতে বাসায় এসে খাবার খেয়ে দুজনই শুয়ে পড়ি। ফজরের আজানের পর বিছানায় দেখতে না পেয়ে পাশের রুমে গিয়ে দেখি ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আছেন। পরে আমার ভাশুর (স্বামীর বড় ভাই) সোহাগকে ফোন করলে তিনি এসে থানা-পুলিশকে খবর দেন।’
মাহমুদা আরও বলেন, ‘আমাদের ১৭ মাসের সংসার। এ পর্যন্ত কোনো ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয়নি। কী কারণে আত্মহত্যা করলেন বুঝতে পারছি না।’
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে মো. নোমান (২৫) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) ভোরে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার চেয়ারম্যান অফিস এলাকার পাশের একটি ভাড়া বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নোমান পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার বহরমপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মজিবর দফাদারের ছেলে।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, চেয়ারম্যান অফিস এলাকার কাইয়ুম নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে ভাড়া থাকতেন নোমান ও তাঁর স্ত্রী মাহমুদা। শুক্রবার রাতের কোনো একসময় নোমান ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেন। ভোরে স্বামীকে বিছানায় না দেখে পাশের কক্ষে গিয়ে দেখেন ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আছেন। পরে তাঁর চিৎকার শুনে বাড়ির মালিক ছুটে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।
নোমানের স্ত্রী মাহমুদা বলেন, ‘ডিউটি শেষ করে রাতে বাসায় এসে খাবার খেয়ে দুজনই শুয়ে পড়ি। ফজরের আজানের পর বিছানায় দেখতে না পেয়ে পাশের রুমে গিয়ে দেখি ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আছেন। পরে আমার ভাশুর (স্বামীর বড় ভাই) সোহাগকে ফোন করলে তিনি এসে থানা-পুলিশকে খবর দেন।’
মাহমুদা আরও বলেন, ‘আমাদের ১৭ মাসের সংসার। এ পর্যন্ত কোনো ঝগড়া বা মনোমালিন্য হয়নি। কী কারণে আত্মহত্যা করলেন বুঝতে পারছি না।’
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
দারিদ্র্য যেখানে নিত্যসঙ্গী, সেখানে নতুন ফসল হয়ে উঠেছে মুক্তির পথ। বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার হাজেরা বেগম (৪৫) ব্রকলি চাষ করে প্রমাণ করেছেন—সঠিক পরামর্শ ও সহায়তা পেলে গ্রামীণ নারীরাও লাভজনক কৃষিতে সফল হতে পারেন।১ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার তালুককানুপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাসুদ আলম মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে পরিষদে অনুপস্থিত থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ইউনিয়নের সাধারণ মানুষ। জন্মনিবন্ধন, নাগরিক সনদসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবা নিতে এসে দিনের পর দিন ঘুরে ফিরছেন সেবাপ্রত্যাশীরা।২ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার ঝিনাই নদের ওপর ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দে নবনির্মিত পিসি গার্ডার সেতুটি যানবাহন পারাপারে কাজে আসছে না। সেতুর উভয় পাড়ে সংযোগ সড়ক পাকা না করে কাজ ফেলে রেখেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া সেতুর উভয় অংশে ১২০ মিটার নালা ও নদীভাঙন থেকে রক্ষায় ব্লক স্থাপন করা হয়নি। এতে সড়কটি দিয়ে প্রতি২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের ওষুধশিল্প বর্তমানে গভীর সংকটের মুখে। গুটিকয়েক বড় প্রতিষ্ঠানের বাইরে দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ ওষুধ কোম্পানি রুগ্ণ অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হওয়ার পথে। নীতিসহায়তা ও বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত না এলে দেশের ওষুধে স্বয়ংসম্পূর্ণতা মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়বে বলে২ ঘণ্টা আগে