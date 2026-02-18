ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৭ কিলোমিটার যানজট

যানবাহনের অতিরিক্ত চাপের কারণে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ ও বন্দর অংশে তীব্র যানজট তৈরি হয়েছে। এতে দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ এক জায়গায় আটকে রয়েছেন।
আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টার পর থেকে মহাসড়কে যানজট দেখা দিয়েছে। চট্টগ্রামমুখী লেনের সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক থেকে বন্দরের মদনপুর পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার এলাকায় গাড়ির ধীরগতির কারণে যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।
ঢাকা থেকে ব্যবসায়িক মালামাল নিয়ে কুমিল্লা যাচ্ছেন রফিক। তিনি বলেন, ‘গাড়িতে উঠে মৌচাক বাসস্ট্যান্ডের সামনে প্রায় ২৫ মিনিট ধরে আটকে আছি। মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ এখন কত সময় লাগবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছি।’
আঞ্চলিক বাসের দুই চালক জানান, সড়কে গাড়ির চাপ বেশি এবং মদনপুরে এশিয়ান হাইওয়ের সংস্কারকাজের কারণে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাবুর বলেন, ‘গাড়ির অতিরিক্ত চাপের কারণে যানজট তৈরি হয়েছে। মূলত মদনপুর এলাকায় সড়ক সংস্কারকাজের কারণে গাড়ি ধীরগতিতে পারাপার হচ্ছে। তবে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।’
পুলিশ জানায়, সকালে সেনাবাহিনী তাদের ক্যাম্প কার্যক্রম শেষ করে ফুলপুর থেকে ময়মনসিংহ ফিরছিলেন। পথে বালিয়া মোড়ে শেরপুরগামী যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সেনাবাহিনীর ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। আহত হয় কমপক্ষে ১৫ জন।২৯ মিনিট আগে
খামারের প্রহরী নুরুল আফসার বলেন, ‘রাত সাড়ে ১২টার দিকে আমি ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ ছাগলের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। কী হচ্ছে দেখতে কক্ষ থেকে বের হতেই চার-পাঁচজন লোক আমাকে ধরে ফেলে। তারা আমার চোখ ও হাত বেঁধে খামারের গ্রিলের সঙ্গে বেঁধে রাখে। কিছুক্ষণ পর আমাকে একটি ট্রাকে তুলে নেয়। রাত প্রায় ২টার দিকে চোখ বাঁধা৩৯ মিনিট আগে
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) মামুন শেখ (৩৪) নামে এক আসামির মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে কারাগার থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।১ ঘণ্টা আগে
পরিদর্শন বইয়ের পাতায় দেখা যায়, একেবারে বাঁয়ে প্রথম সারিতে আজকের তারিখ লিখেছেন তিনি। এরপরের সারিতে নিজের নাম ‘তারেক রহমান’ ও পরিচয়ের সারিতে লিখেছেন ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার’। পরের সারিতে মন্তব্যের জায়গায় প্রায় ১৫০ শব্দে নিজের মন্তব্য লেখেন তিনি। সবশেষে স্বাক্ষর।১ ঘণ্টা আগে