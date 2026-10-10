Ajker Patrika
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নারায়ণগঞ্জ

মালয়েশিয়া পাঠাতে ভুয়া ভিসা-টিকিট সরবরাহ, টাকা ফেরত চাওয়ায় হত্যার হুমকি

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ০৩
মালয়েশিয়া পাঠাতে ভুয়া ভিসা-টিকিট সরবরাহ, টাকা ফেরত চাওয়ায় হত্যার হুমকি
ভুক্তভোগী ইকবাল হোসেন

মালয়েশিয়ায় ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় পাঠানোর নামে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের ইকবাল হোসেনের কাছ থেকে ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা নিয়েছিল দালাল চক্র। নির্ধারিত দিনে ইকবাল বিমানবন্দরে গেলে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা কাগজপত্র যাচাই করে সেগুলো জাল বলে শনাক্ত করেন এবং তাঁকে ফেরত পাঠান। এমনি পরিস্থিতিতে টাকা ফেরত চাইলে দালাল চক্র এখন ভুক্তভোগী পরিবারকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে বলে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে পরিবারটি।

৮ অক্টোবর সোনারগাঁ থানায় ইকবাল হোসেনের ছেলে রিফাত হোসেন (২৭) বাদী হয়ে চারজন নামীয় এবং আরও দুই-তিনজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে লিখিত অভিযোগ দেন।

অভিযোগে বলা হয়, নোয়াগাঁও ইউনিয়নের গৌরবর্দী গ্রামের বাসিন্দা ইকবাল হোসেনকে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর কথা বলে প্রতিবেশী কবির হোসেন (৪৫) এবং তাঁর সহযোগী সুমি আক্তার (৩৭), জুলেখা আক্তার (৭১) ও জাহাঙ্গীর (৪০) ২০২৩ সালের ২১ মার্চ থেকে ২০২৪ সালের ১৯ মে পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে মোট ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা নেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, পরে কবির হোসেন ইকবাল হোসেনকে ভিসা, বিমানের টিকিট ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র দেন। ইকবাল হোসেন বিমানবন্দরে গেলে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা কাগজপত্র যাচাই করে সেগুলো জাল বা ভুয়া বলে শনাক্ত করেন এবং তাঁকে ফেরত পাঠান।

লিখিত অভিযোগে আরও বলা হয়, ভুয়া ভিসার বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর টাকা ফেরত চাইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা টালবাহানা শুরু করেন এবং ভুক্তভোগী পরিবারকে হুমকি দেন। বিষয়টি নিয়ে সালিস বসলেও মীমাংসা হয়নি।

অভিযোগে প্রধান অভিযুক্ত কবির হোসেন আত্মগোপনে রয়েছেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্রের সদস্য এবং এলাকায় আরও একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে একই ধরনের প্রতারণা করেছেন।

আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া ও আত্মসাৎ করা টাকা উদ্ধারের লক্ষ্যে থানায় অভিযোগ দিতে কিছুটা দেরি হয়েছে বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল বারিক বলেন, অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জপ্রতারণামালয়েশিয়াঢাকা বিভাগভিসাসোনারগাঁ
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