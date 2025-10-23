Ajker Patrika
> সারা দেশ

নারায়ণগঞ্জে ট্রাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে ইজিবাইকচালক নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বালুবাহী ট্রাক্টরের সঙ্গে ইজিবাইকের সংঘর্ষে ইজিবাইকচালক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সকালে উপজেলার গোপালদী পৌরসভার মোল্লারচর বাজারসংলগ্ন কলমাকান্দি ব্রিজের ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ইজিবাইকচালক দুলাল মিয়া (৬০) চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানার মৃত আলতাব আলীর ছেলে। তিনি গোপালদী পৌরসভার উত্তর কলাগাছিয়ায় মিজান মিয়ার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে দুলাল মিয়া তাঁর ইজিবাইক চালাচ্ছিলেন। কলমাকান্দি ব্রিজের ওপর এলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বালুবাহী ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ইজিবাইকটির। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা দুলাল মিয়াকে উদ্ধার করে আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। দুর্ঘটনার পর ট্রাক্টরচালক ট্রাক্টরটি ঘটনাস্থলে ফেলে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে আড়াইহাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত যান দুটি উদ্ধার করে।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির আহমেদ বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক্টরটি উদ্ধার করা হয়েছে। পলাতক চালককে আটকের জন্য অভিযান চলছে।

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগসংঘর্ষনিহতজেলার খবর
