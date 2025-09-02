Ajker Patrika
> সারা দেশ

বিলের মধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে মৎস্যজীবীর মৃত্যু

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর রাণীনগরে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা ডুবে লোকমান হোসেন (৫৩) নামের এক মৎস্যজীবীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে উপজেলার মিরাট ইউনিয়নের বিল মুনসুরে এ ঘটনা ঘটে। তাঁর মরদেহ মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

লোকমান হোসেন উপজেলার হরিশপুর গ্রামের মৃত সেকেন্দার আলীর ছেলে।

লোকমান আলীর ছোট ভাই বাবু প্রামাণিক বলেন, ‘আমরা ছয়জন মিলে এক নৌকা নিয়ে বিলে মাছ ধরতে যাই। রাত আনুমানিক ২টার দিকে নৌকা থেকে জাল পানিতে ছেড়ে দেওয়ার পর পরই হঠাৎ করে ঝড় উঠে আমাদের নৌকা পানিতে ডুবে যায়। এ সময় যে যার মতো সাঁতার কেটে কিনারে উঠলেও আমার ভাই আর উঠতে পারেনি। তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান করতে পারিনি। পরে মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ বিলের মধ্যে আমার ভাইয়ের ভাসমান লাশ পাওয়া যায়।’

রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

নওগাঁরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত