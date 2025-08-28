গফরগাঁওয়ে নদীতে ডুবে যুবকের মৃত্যু

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে নদীতে মাছ শিকার করতে গিয়ে পানিতে ডুবে রাকিব নামে এক যুবক মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে উপজেলার যশরা ইউনিয়নের তাল এলাকায় শীলা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাকিব মিয়া (২০) ওই এলাকার মৃত আতাহার আলীর ছেলে।
গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাচ্চু মিয়া মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একই এলাকার আরেক যুবকের সঙ্গে সকালে শিলা নদীতে মাছ ধরতে যান রাকিব। নদীতে নামার কিছুক্ষণ পর তাঁকে পানিতে ডুবে যেতে দেখে আশপাশের লোকজন চিৎকার করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর এলাকাবাসী নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেন।
গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাচ্চু মিয়া বলেন, ‘নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে একজনের মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে নদীতে মাছ শিকার করতে গিয়ে পানিতে ডুবে রাকিব নামে এক যুবক মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে উপজেলার যশরা ইউনিয়নের তাল এলাকায় শীলা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাকিব মিয়া (২০) ওই এলাকার মৃত আতাহার আলীর ছেলে।
গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাচ্চু মিয়া মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একই এলাকার আরেক যুবকের সঙ্গে সকালে শিলা নদীতে মাছ ধরতে যান রাকিব। নদীতে নামার কিছুক্ষণ পর তাঁকে পানিতে ডুবে যেতে দেখে আশপাশের লোকজন চিৎকার করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর এলাকাবাসী নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেন।
গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাচ্চু মিয়া বলেন, ‘নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে একজনের মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলে আজ রাত থেকে পরবর্তী তিন রাতে রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলবে। এ সময় একপাশের টিউব বন্ধ রেখে অন্য পাশ দিয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে যানবাহন চলাচল করবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।১০ মিনিট আগে
ঘণ্টাব্যাপী অবরোধের পর রাজধানীর আগারগাঁও মোড় থেকে সরে গেছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। তিন দফা দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কৃষিবিদ ঐক্য পরিষদের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা আগারগাঁও মোড় ‘ব্লকেড’ করেন। এতে সড়কে চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং আশপাশের..১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আড়ানী ও রুস্তমপুর হাট-বাজারের ইজারার টাকা, ভ্যাট ও ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে আটজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাটি করা হয়। এতে বাঘার আড়ানী পৌরসভার সাবেক মেয়র মুক্তার আলী, সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র কার্ত্তিক১ ঘণ্টা আগে
নাসিক প্রশাসক কামরুজ্জামান বলেন, ‘নগরবাসীর জীবনমান উন্নয়ন এবং পরিকল্পিত শহর গঠনের জন্য এই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাজেটে সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, জলাবদ্ধতা নিরসন, সড়কবাতির উন্নয়ন ও কমিউনিটি১ ঘণ্টা আগে