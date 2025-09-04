Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

নেত্রকোনায় ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা, গ্রেপ্তার ব্যক্তি কারাগারে

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় বাবুল শেখ (৬০) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার বিকেলে উপজেলার মেন্দিপুর ইউনিয়নের নূরপুর বোয়ালী গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার বাবুল শেখ উপজেলার নূরপুর বোয়ালী গ্রামের ওয়াহেদ শেখের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শিশুটি কয়েকদিন আগে তার মায়ের সঙ্গে নূরপুর বোয়ালী গ্রামে নানাবাড়িতে বেড়াতে আসে। গত মঙ্গলবার বিকেলে বিস্কুট ও চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিবেশী বাবুল শেখ তাঁর ঘরে নিয়ে যান। ঘরে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালান। শিশুর চিৎকারে প্রতিবেশীরা গিয়ে উদ্ধার করেন।

এ ঘটনায় শিশুর বাবা বাদী হয়ে বুধবার বিকেলে থানায় মামলা করেন। মামলার পরপরই অভিযান চালিয়ে বাবুল শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন বলেন, আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ধর্ষণপুলিশমামলাগ্রেপ্তারঅভিযোগময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনাশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

ডিবি পরিচয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ‘গ্রেপ্তার নাটক’ সাজিয়ে ডাকাতি করত তাঁরা

ডিবি পরিচয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ‘গ্রেপ্তার নাটক’ সাজিয়ে ডাকাতি করত তাঁরা

খুলনায় স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রীর মৃত্যু

খুলনায় স্বামীর দায়ের কোপে স্ত্রীর মৃত্যু

বুলু আত্মহত্যা করেছেন—দাবি পুলিশের, নেপথ্যের কারণ জানতে চান সাংবাদিকেরা

বুলু আত্মহত্যা করেছেন—দাবি পুলিশের, নেপথ্যের কারণ জানতে চান সাংবাদিকেরা

রাকসু নির্বাচনে সেনা আনার কোনো পরিকল্পনা নেই: উপাচার্য

রাকসু নির্বাচনে সেনা আনার কোনো পরিকল্পনা নেই: উপাচার্য