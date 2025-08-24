Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

জীবিত বড় ভাইকে মৃত দেখিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি আত্মসাতের চেষ্টার অভিযোগ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেন বড় ভাই আ. হেলিম। ছবি: আজকের পত্রিকা
ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেন বড় ভাই আ. হেলিম। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় পৈতৃক সম্পত্তি আত্মসাতের চেষ্টার অভিযোগে ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মো. আ. হেলিম (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ। তাঁর অভিযোগ, সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে তাঁকে মৃত ও নিঃসন্তান দেখিয়ে আদালতে জালিয়াতি করেছেন তাঁর ছোট ভাই মো. সহিদ মিয়া। একই সঙ্গে মা ও বোনকেও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে কলমাকান্দা প্রেসক্লাব হলরুমে সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ তোলেন আ. হেলিম।

আ. হেলিম ও সহিদ মিয়া উপজেলার কৈলাটি ইউনিয়নের ক্ষুদ্র সিধলী গ্রামের মৃত আ. খালেকের দুই ছেলে।

আ. হেলিম বলেন, তাঁর বাবার মৃত্যুর পর ২৫ শতাংশ জমির উত্তরসূরি হন তিনিসহ চার জন। বাকি তিনজন হলেন, ছোট ভাই মো. সহিদ মিয়া, বোন জাহেরা খাতুন ও তাদের মা আমিনা খাতুন। কিন্তু ছোট ভাই মো. সহিদ মিয়া কৌশলে তাঁকে ‘মৃত’ এবং ‘নিঃসন্তান’ দেখিয়ে আদালতে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করেন। একই সঙ্গে মা ও বোনের নাম গোপন রেখে নেত্রকোনা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ২০১৪ সালে মামলা করে একতরফা প্রশ্নবিদ্ধ ডিক্রি নেন।

সংবাদ সম্মেলনে আ. হেলিম বলেন, তিনি বিবাহিত এবং তাঁর ছয় মেয়ে এবং এক ছেলে আছে। সহিদ মিয়া তাঁকে মৃত এবং নিঃসন্তান দেখিয়ে আদালতে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। এখন তাঁর ভাই জোরপূর্বক জমি দখলের পাঁয়তারা করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে আ. হেলিমের বোন জাহেরা খাতুন, আমিনা খাতুনসহ স্থানীয় ইউপি সদস্য কাজী মো. আব্দুল মালেকসহ গ্রামের কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে বড় ভাইয়ের তোলা অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে সহিদ মিয়া বলেন, ‘উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাবার সম্পত্তি বড় ভাই ও বোন মিলে আমার কাছে বিক্রি করেছে। কেনার দলিল আছে আমার কাছে। তবুও তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছে। পরে আদালতে জমি কেনার দলিল উপস্থাপন করলে আদালত আমার পক্ষে ডিক্রি দেন। বাজারের জায়গায় ঘর করতেছি বলে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে।’

বিষয়:

কলমাকান্দাময়মনসিংহ বিভাগআত্মসাৎসম্পত্তিজেলার খবরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে আটকের দাবি বিএসএফের

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

সম্পর্কিত

বরিশালে স্বাস্থ্য খাত সংস্কারে রোডম্যাপের দাবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

বরিশালে স্বাস্থ্য খাত সংস্কারে রোডম্যাপের দাবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

এটি কি আমার বাপের টাকায় করছে—উদ্বোধনী ফলকে নাম দেখে রেগে গেলেন উপদেষ্টা

এটি কি আমার বাপের টাকায় করছে—উদ্বোধনী ফলকে নাম দেখে রেগে গেলেন উপদেষ্টা

ডিসি অফিসের চায়ের কেটলি চুরি, যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড

ডিসি অফিসের চায়ের কেটলি চুরি, যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড

ভ্যানচালকের বাড়িতে মিলল দেড় হাজার কেজি সরকারি চাল

ভ্যানচালকের বাড়িতে মিলল দেড় হাজার কেজি সরকারি চাল