কারও ব্যক্তিগত বক্তব্যের দায় দল নেবে না: এমরান সালেহ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, ফজলুর রহমানের বক্তব্যের কারণে দল বিব্রত, তাই তাঁর সদস্যপদ স্থগিত করা হয়েছে। যে যত বড় নেতাই হোক, দলের অবস্থানের বাইরে গিয়ে কারও ব্যক্তিগত বক্তব্যের দায় দল নেবে না।
আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের প্রথম জাতীয় প্রতিনিধি সমাবেশ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, ‘উনি একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, ত্যাগী ও সংগ্রামী মানুষ, তাঁকে আমরা সম্মান করি। কিন্তু তিনি যেটা বলেছেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মত। দল করতে গেলে সব ব্যক্তিগত বক্তব্য প্রকাশ্যে আনা যায় না।’
বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার ও সরকারে যুক্ত দোসরদের দ্বারা আমাদের অনেক নেতা-কর্মী মামলা-হামলা ও কারাবরণের শিকার হন। জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী নেতা-কর্মীরা দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের দ্বারা নির্দেশিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়েছে। এ জাতিগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংবিধানিক অধিকারসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই রাষ্ট্রকে দেখতে হবে।’
এ সময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি মৃগেন হাগিদগের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ, উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক এনায়েত উল্লাহ কালাম, যুগ্ম আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন তালুকদার, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ আমাজাদ আলীসহ অনেকে।
প্রসঙ্গত, ৩০ আগস্ট বেলা ২টায় সমতল অঞ্চলে ১২টি জেলায় বসবাসরত জাতিগোষ্ঠীর সাংগঠনিক সমাবেশ ও মতবিনিময় হবে টাউন হল অডিটরিয়ামে। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম।
