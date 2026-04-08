Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের উপসর্গ নিয়ে ২২ শিশু ভর্তি

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সেবা নিচ্ছে রোগীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ২২ শিশু ভর্তি হয়েছে।

বুধবার (৮ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মুহাম্মদ মাইনউদ্দিন খান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মাইনউদ্দিন খান বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ২২ শিশু ভর্তি হয়েছে, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ২৪ জন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন ৭৮ শিশু।

মাইনউদ্দিন খান আরও বলেন, গত ১৭ মার্চ থেকে হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ২৯৮ জন শিশু চিকিৎসা নিয়েছে। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ২১৩ জন। এর মধ্যে উপসর্গ নিয়ে ৬ শিশু এবং হামে আক্রান্ত হয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলা, ময়মনসিংহ বিভাগ, শিশু, হাম
