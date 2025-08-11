অটোরিকশায় চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

আটপাড়া (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি
নেত্রকোনার আটপাড়ায় অটোরিকশায় চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে আব্দুল হাকিম মীর (২০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার উপজেলার বামনদী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আব্দুল হাকিম মীর উপজেলার বামনদী গ্রামের আলী আহমেদ মীরের ছেলে।
মৃতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল অটোরিকশাচালক ছিল। আজ দুপুরে নিজের ঘরে অটোরিকশাটি চার্জে লাগান তিনি। এ সময় অসাবধানতার কারণে বিদ্যুতের তারে হাত লেগে যায়। এতে বিদ্যুতায়িত হয়ে তিনি আহত হন। পরে পরিবারের লোকজন দ্রুত উদ্ধার করে তাঁকে পার্শ্ববর্তী মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আলমগীর হোসেন বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়।
মোহনগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল বলেন, ‘আমরা লাশের সুরতহাল সম্পন্ন করেছি। ঘটনাস্থল যেহেতু আটপাড়ায়, তাই সংশ্লিষ্ট থানায় এ বিষয়ে বার্তা পাঠানো হবে। পরে তাদের সঙ্গে কথা বলে লাশ আটপাড়ায় পাঠানো হবে।’
