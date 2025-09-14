আবারও বাকৃবির গেটে ২ শিক্ষার্থীর ওপর বহিরাগতদের হামলা

ময়মনসিংহ ও বাকৃবি প্রতিনিধি
আবারও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) গেটে নারী শিক্ষার্থীসহ দুজনের ওপর হামলা করেছে বহিরাগতরা। এতে এক শিক্ষার্থী মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসা নেন। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগীরা হলেন কৃষি অনুষদের প্রাণ-রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী রাশিদুল আলম রিফাত ও একই বিভাগের নাহার আক্তার।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. আব্দুল আলীম বলেন, ‘আমরা দোষীদের চিহ্নিত করতে এলাকাবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গায়ে হাত দেওয়া আমরা গুরুতরভাবে দেখছি।’
প্রক্টর আরও বলেন, ‘যে বিষয় নিয়ে বহিরাগত এলাকাবাসী মানববন্ধন করছে, সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। গতকাল আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতায় আসার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে সুষ্ঠু সমাধানে আসার চেষ্টা করছি। কিন্তু আজকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কথা জানতে পেলাম।’
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (কেবি) কলেজের খেলার মাঠ সবার জন্য উন্মুক্ত করার দাবিতে এলাকাবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে মানববন্ধন করছিলেন। এ সময় ওই দুই শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে বহিরাগতরা শিক্ষার্থীদের কোমরের বেল্ট খুলে পেটান। এতে রাশিদুল মাথায় গুরুতর আঘাত পান এবং বিশ্ববিদ্যালয় হেলথ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসা নেন।
আহত রাশিদুল আলম রিফাত আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সময় দেখি তাঁরা রাস্তা আটকে আন্দোলন করছেন। আন্দোলনকারীদের বললাম, আমরা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাই। আপনারা রাস্তা ব্লক করে আন্দোলন করছেন। আন্দোলন করুন, কিন্তু কারও অসুবিধা না হলে ভালো হয়।
‘আপনারা আপনাদের দাবিতে আন্দোলন করবেন, আমরা তো বাধা দেব না। এ কথা বলতেই তাঁরা বলেন, আমি নাকি বেয়াদবি করেছি। এরপর তাঁরা আমাকে মারতে আসেন। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি কার্ড দেখাই, তবুও ছয়-সাতজন মিলে আমাকে মারধর করেন এবং মাথা জখম হয়।’
অপর শিক্ষার্থী নাহার বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তাঁরা রাস্তা আটকে আন্দোলন করলে আমরা খুলে দিতে বলি। তখন তার (রাশিদুল) ওপর হামলা চালানো হয়। এ সময় অনেকে মিলে বেল্ট দিয়ে মারতে থাকে। আমি ঠেকাতে গেলে তারা আমাকেও মারে।’
সূত্রে জানা গেছে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (কেবি) কলেজের মাঠ দীর্ঘদিন ধরে বহিরাগত এলাকাবাসী দখল করে রেখেছেন। এতে চুরি ও বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটছে। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধে নির্দেশ দেওয়ায় এলাকাবাসী কলেজ কর্তৃপক্ষকে হুমকি দেন। প্রতিবাদে গতকাল শনিবার কলেজের অধ্যক্ষসহ শিক্ষক-কর্মচারীরা আমরণ অনশনে বসেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশ্বাসে তাঁরা অনশন ভঙ্গ করেন।
এর আগে গত ৩১ আগস্ট রাতে কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলা করেছে বহিরাগতরা। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। ওই সময় বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দও শোনা গেছে। এ ঘটনার রেশ না কাটতেই আবারও বাকৃবির দুই শিক্ষার্থীর ওপর বহিরাগতদের হামলার ঘটনা ঘটল।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বরত উপপরিদর্শক (এসআই) মোখলেছুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার পর থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় থানা থেকে আসা পুলিশ চলে গেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ এখনো ঘটনাস্থলে রয়েছে। এ ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আবারও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) গেটে নারী শিক্ষার্থীসহ দুজনের ওপর হামলা করেছে বহিরাগতরা। এতে এক শিক্ষার্থী মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসা নেন। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগীরা হলেন কৃষি অনুষদের প্রাণ-রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী রাশিদুল আলম রিফাত ও একই বিভাগের নাহার আক্তার।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. আব্দুল আলীম বলেন, ‘আমরা দোষীদের চিহ্নিত করতে এলাকাবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গায়ে হাত দেওয়া আমরা গুরুতরভাবে দেখছি।’
প্রক্টর আরও বলেন, ‘যে বিষয় নিয়ে বহিরাগত এলাকাবাসী মানববন্ধন করছে, সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। গতকাল আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতায় আসার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে সুষ্ঠু সমাধানে আসার চেষ্টা করছি। কিন্তু আজকে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কথা জানতে পেলাম।’
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (কেবি) কলেজের খেলার মাঠ সবার জন্য উন্মুক্ত করার দাবিতে এলাকাবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে মানববন্ধন করছিলেন। এ সময় ওই দুই শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে বহিরাগতরা শিক্ষার্থীদের কোমরের বেল্ট খুলে পেটান। এতে রাশিদুল মাথায় গুরুতর আঘাত পান এবং বিশ্ববিদ্যালয় হেলথ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসা নেন।
আহত রাশিদুল আলম রিফাত আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সময় দেখি তাঁরা রাস্তা আটকে আন্দোলন করছেন। আন্দোলনকারীদের বললাম, আমরা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাই। আপনারা রাস্তা ব্লক করে আন্দোলন করছেন। আন্দোলন করুন, কিন্তু কারও অসুবিধা না হলে ভালো হয়।
‘আপনারা আপনাদের দাবিতে আন্দোলন করবেন, আমরা তো বাধা দেব না। এ কথা বলতেই তাঁরা বলেন, আমি নাকি বেয়াদবি করেছি। এরপর তাঁরা আমাকে মারতে আসেন। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি কার্ড দেখাই, তবুও ছয়-সাতজন মিলে আমাকে মারধর করেন এবং মাথা জখম হয়।’
অপর শিক্ষার্থী নাহার বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তাঁরা রাস্তা আটকে আন্দোলন করলে আমরা খুলে দিতে বলি। তখন তার (রাশিদুল) ওপর হামলা চালানো হয়। এ সময় অনেকে মিলে বেল্ট দিয়ে মারতে থাকে। আমি ঠেকাতে গেলে তারা আমাকেও মারে।’
সূত্রে জানা গেছে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (কেবি) কলেজের মাঠ দীর্ঘদিন ধরে বহিরাগত এলাকাবাসী দখল করে রেখেছেন। এতে চুরি ও বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটছে। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধে নির্দেশ দেওয়ায় এলাকাবাসী কলেজ কর্তৃপক্ষকে হুমকি দেন। প্রতিবাদে গতকাল শনিবার কলেজের অধ্যক্ষসহ শিক্ষক-কর্মচারীরা আমরণ অনশনে বসেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশ্বাসে তাঁরা অনশন ভঙ্গ করেন।
এর আগে গত ৩১ আগস্ট রাতে কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলা করেছে বহিরাগতরা। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। ওই সময় বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দও শোনা গেছে। এ ঘটনার রেশ না কাটতেই আবারও বাকৃবির দুই শিক্ষার্থীর ওপর বহিরাগতদের হামলার ঘটনা ঘটল।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বরত উপপরিদর্শক (এসআই) মোখলেছুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার পর থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় থানা থেকে আসা পুলিশ চলে গেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ এখনো ঘটনাস্থলে রয়েছে। এ ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সিলেটের ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর লুটপাটের মূল হোতা সাহাব উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে আজ রোববার দুপুরে আদালতে হাজির করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর বিরুদ্ধে করা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। দেরিতে আদালতে তোলায় আদালত রিমান্ড আবেদন শুনানি না করে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আগামীকাল সোমবার শুনানির তারিখ জানা১৪ মিনিট আগে
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে গঠন করা হবে নির্বাচন কমিশন। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী গণমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত৩৪ মিনিট আগে
কবরস্থানে দাফনের আগমুহূর্তে হঠাৎ নড়ে উঠল নবজাতক। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ওই নবজাতককে উদ্ধার করে শহরের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করেন। এর আগে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি কার্টনে করে ওই নবজাতককে দাফনের জন্য রেখে যান।১ ঘণ্টা আগে
নওগাঁ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সামসুল হকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের আপত্তিকর মেসেজ পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ রোববার সকালে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা এসব স্ক্রিনশট ছাপানো একটি ব্যানার কলেজের প্রধান১ ঘণ্টা আগে