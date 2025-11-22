কেউ মাদকের বিষয়ে তদবির করলে তাকেও ধরে পুলিশে দেবেন: সাবেক প্রতিমন্ত্রী বাবর

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেছেন, ‘মাদক কারবারি ও জুয়াড়িদের কেউ প্রশ্রয় দেবেন না। এদের বিষয়ে কেউ তদবির করলে, তাদেরও ধরে উত্তম-মাধ্যম দিয়ে পুলিশে দেবেন।
শনিবার (২২ নভেম্বর) নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে গণসংযোগকালে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিন দিনের সফরের শেষ দিন আজ উপজেলার পুকুরিয়াসহ বিভিন্ন স্কুল মাঠে পথ সভায় বক্তব্য দেন বাবর।
সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর বলেন, ‘মাদক সব অপরাধের জন্ম দেয়। মাদক একটি পরিবার ধ্বংস করে দেয়; তা আমরা দেখছি। মাদকের জন্য সন্তান তার বাবা-মাসহ পরিবারের সদস্যদের নির্যাতন করে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। মাদকের বিষয়ে কোনো আপস করা যাবে না।’
বাবর বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন মিথ্যা মামলায় আমি দীর্ঘ সারে ১৭ বছর জেল খেটেছি। তিনটি মৃত্যুদণ্ড ও তিনটি যাবজ্জীবন দিয়েও শেখ হাসিনার শখ মেটেনি। আরও অনেক মামলা দিয়ে আমাকে নির্যাতন করেছে। আর এক বছর গেলে হয়তো ফাঁসিতে ঝুলাত। কারণ, সে আমার কাছে যা চাইছে, তা করি নাই। প্রতিবছরেই বিভিন্ন সময় মন্ত্রী ও বিভিন্ন লোক আমার কাছে যেত, কিন্তু আমি তাদের কথায় সাড়া দেই নাই। কথায় আছে, ‘রাখে আল্লাহ মারে কে। এখন আল্লাহর রহমতে সকলের দোয়া ও ভালোবাসায় আপনাদের কাছে ফিরে এসেছি। আপনারা আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন, রোজা রেখেছেন, মানত করেছেন।’
নেত্রকোনা-৪ (মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুড়ি) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমি এসেছি প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ নিয়ে। আমার মূল লক্ষ্যই হলো আমার নির্বাচনী এলাকা বেকার মুক্ত করে অর্থনীতি সমৃদ্ধ করা। প্রত্যেকটি যুবককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।’
এ সময় উপজেলা বিএনপির সভাপতি সেলিম কার্ণায়েন, সাধারণ সম্পাদক গোলাম এরশাদুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ভিপি ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী পুতুলসহ বিএনপির সব অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
গজারিয়া (প্রতিনিধি) মুন্সিগঞ্জ
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদী থেকে আরিফ (২৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের বড় রায়পাড়া গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত আরিফ (৩৫) নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার খাগকান্দা গ্রামের সাইজুদ্দিন মিয়ার ছেলে।
চালিভাঙ্গা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক নুরুল হক বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করেছি। লাশের গলায় রশি বাঁধা ও পেটে কোপের চিহ্ন রয়েছে। শরীরে ফুল হাতা গেঞ্জি পরা ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, লাশটা ৪-৫ দিন ভাসমান অবস্থায় ছিল।’
চালিভাঙ্গা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) আজমগীর হোসেন বলেন, ‘আমরা জেনেছি ছেলেটা নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার খাগকান্দা ঘাটে নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। বাবা-হারা ছেলেটি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিল। ৩ দিন আগে খাগকান্দা ঘাট থেকে বৈদ্যেরবাজার ঘাটে যাত্রী বেশে ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল ৪-৫ জন। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিল সে। আজ গজারিয়ার বড় রায়পাড়াসংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।’
মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
বরিশালের মুলাদীতে অগ্নিকাণ্ডে পাট ও পাটখড়ির দুটি গুদামঘর পুড়ে গেছে। আজ শনিবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের ভুয়াই শরীফ বাজারে অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনা ঘটে। পরে পার্শ্ববর্তী গোসাইরহাট উপজেলা ও শরীয়তপুর জেলা থেকে ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ভুয়াই শরীফ বাজারের ব্যবসায়ী ফয়সাল হোসেন জানান, বিকেল ৪টার দিকে আবুবকর ও মোকলেস সরদারের গুদামঘরে আগুন দেখতে পান অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। শুকনো পাট ও পাটখড়ির আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের ডাকচিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলে গোসাইরহাট ও শরীয়তপুর জেলা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করলে বাজারের অন্যান্য দোকানগুলো রক্ষা পায়।
গোসাইরহাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ফারুক হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার জানিয়েছেন, দেশের মাছের চাহিদার ৪০ শতাংশই পূরণ করছে রাজশাহী। তিনি বলেছেন, ময়মনসিংহে বেশি মাছ চাষ হলেও রাজশাহীর অবদানও কম নয়। আজ শনিবার বেলা ১১টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে মৎস্য অনুষদ আয়োজিত আন্তর্জাতিক মৎস্য সম্মেলন এবং প্রদর্শন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশে মাছ উৎপাদন দুভাবে হয়ে থাকে। একদিকে নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় থেকে, অপরদিকে মৎস্য চাষের মাধ্যমে। দুটো পদ্ধতিই গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্য চাষ নিজের গুণেই এগিয়ে যাচ্ছে। অ্যাকুয়াকালচার মাধ্যমে মৎস্য চাষের কারণে বাজারে মাছের সরবরাহ বেড়েছে, ফলে সাধারণ মানুষ সাশ্রয়ী দামে মাছ খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে আমরা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছ ধরব না, খাব না।’
ফরিদা আখতার বলেন, ‘মাছ রপ্তানি হতেই হবে। যেসব দেশে মাছ রপ্তানি করবেন, সেসব দেশেও বাঙালি আছে। আপনার এই মাছটি তারাই খাবে। প্রবাসীরা কষ্ট করে আমাদের রেমিট্যান্স পাঠায় অথচ তারা যদি মাছ না পায়, সেটা দুঃখজনক ব্যাপার। আমি মনে করি, আমাদের রপ্তানির সুযোগ অবশ্যই তৈরি করতে হবে।’ এ সময় তিনি কার্পজাতীয় মাছের রপ্তানি বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
মৎস্য চাষের ফিড নিরাপদ কি না—এ প্রশ্ন তুলে উপদেষ্টা বলেন, মাছ চাষ করতে গিয়ে নিরাপদ ফিডের প্রয়োজন হয়। ফিড যদি নিরাপদ না হয়, তাহলে যে মাছটা উৎপাদিত হচ্ছে সেটা ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করবে। তাই অনিরাপদ ফিড যাতে বাজারে না আসে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। নিরাপদ ফিডের পাশাপাশি মাছের জন্য নিরাপদ ওষুধও নিশ্চিত করতে হবে।
ফরিদা আখতার বলেন, মৎস্য চাষ নীতি প্রণয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এটা হলে চাষি হিসেবে করণীয় বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে। এ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সহজ হবে। এ সময় তিনি ইলিশ রক্ষা এবং কৃষিজমিতে পুকুর খনন না করে অনাবাদি জমিতে পুকুর খনন করে মৎস্য চাষের জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আক্তার হোসেন। অনুষ্ঠানে ফিশারিজ অনুষদের ডিন ও সামিট আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান মণ্ডলের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুর রউফ। অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকীব।
