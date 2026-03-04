Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ফুলবাড়িয়ায় দরিদ্র নারীদের সুখ-দুঃখের কথা শুনলেন জাইমা রহমান

ময়মনসিংহ প্রতিনিধিফুলবাড়িয়া প্রতিনিধি
ফুলবাড়িয়ায় দরিদ্র নারীদের সুখ-দুঃখের কথা শুনলেন জাইমা রহমান
মাদুরে বসে দরিদ্র নারীদের সুখ-দুঃখের কথা শোনেন জাইমা রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের সঙ্গে জড়িত দরিদ্র নারীদের সুখ-দুঃখের কথা শুনেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান। আজ বুধবার (৪ মার্চ) সকাল পৌনে ১০টার দিকে তিনি ফুলবাড়িয়ায় ব্র্যাক আল্ট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন (ইউপিজি) প্রোগ্রাম পরিদর্শনে আসেন।

উপজেলার দেওখোলা ইউনিয়নের পশ্চিম কালীবাজাইলে মোতালেব ড্রাইভারের বাড়িতে বসে ব্র্যাকের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন জাইমা রহমান। তিনি একজন প্রতিবন্ধীসহ পাঁচ সদস্যের দলের বক্তব্য শোনেন এবং ব্র্যাকের পরিকল্পনার কথাও অবহিত হন। এ সময় ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদের মেয়ে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তামারা হাসান আবেদসহ ব্র্যাকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাকির হোসেন খান বাপ্পি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান ব্র্যাক কর্মসূচি পরিদর্শন করতে এসেছেন। এটা কোনো দলীয় প্রোগ্রাম ছিল না। দলের লোকজনের সেখানে যাওয়া নিয়ে আগে থেকে নিষেধাজ্ঞা ছিল।

ব্র্যাক আল্ট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন (ইউপিজি) প্রোগ্রামের আওতাধীন দেশের চরম দরিদ্র পরিবারগুলোকে বিশেষ করে নারীদের ২৪ মাসের একটি নিবিড় সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার ওপরে নিয়ে আসার একটি সফল ও বিশ্বস্বীকৃত ব্যবস্থা। এটি সম্পদ স্থানান্তর (যেমন: গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি বা ক্ষুদ্র ব্যবসার সরঞ্জাম বিনা মূল্যে প্রদান), দক্ষতা প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস তৈরির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাফুলবাড়িয়াময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহ
