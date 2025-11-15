Ajker Patrika

বাকৃবিতে জলবায়ু সহনশীল রুই-ভেটকি চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গবেষণা

বাকৃবি সংবাদদাতা
গবেষণা উপলক্ষে বাকৃবির কর্মশালা। ছবি: সংগৃহীত
গবেষণা উপলক্ষে বাকৃবির কর্মশালা। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) শনিবার (১৫ নভেম্বর) দুটি নতুন গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে পৃথক দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় রুই ও সামুদ্রিক ভেটকি মাছকে অভিযোজিত এবং টেকসইভাবে চাষ করার প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ওপর, আর দ্বিতীয়টি দেশীয় গবাদিপশুর জেনেটিক উন্নয়ন ও আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তিনির্ভর টেকসই দুগ্ধশিল্প গড়ে তোলার ওপর।

গবেষণা দুটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও বিশ্বব্যাংক সমর্থিত হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (হিট) প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে।

মৎস্য চাষ-সম্পর্কিত কর্মশালায় ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের প্রধান গবেষক অধ্যাপক ড. মো. শাহজাহান জানান, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে রুই ও ভেটকি মাছের উৎপাদন কমছে। তাই গবেষণা চারটি মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে—রুই মাছের খাদ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ সংযোজন, মাছের তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা সহনশীলতা যাচাই, ভেটকি মাছের বাণিজ্যিক চাষ প্রযুক্তি তৈরি এবং জলবায়ু সহনশীল চাষ পদ্ধতি মাঠপর্যায়ে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া বলেন, রুই ও ভেটকি মাছকে জলবায়ু সহনশীল করতে গবেষণা অত্যন্ত সময়োপযোগী। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যুক্ত করলে ভবিষ্যতে আরও দক্ষ গবেষক তৈরি হবে।

অন্যদিকে, প্রিসিশন ব্রিডিংভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন উন্নয়ন কর্মশালায় বক্তারা জানান, উন্নত জেনোমিক বিশ্লেষণ, সুনির্দিষ্ট প্রজনন কৌশল ও আধুনিক বায়োটেকনোলজি ব্যবহার করে দেশীয় গবাদিপশুর দুধ উৎপাদন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব। কর্মশালায় প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া বলেন, ‘প্রত্যন্ত অঞ্চলের খামারিরা এখনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিবর্তে অভ্যাস ও অনুমান অনুসরণ করেন। শিক্ষার্থীদের গবেষণা প্রকল্পে যুক্ত করলে তারা আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ গবেষক হয়ে উঠতে পারবে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাকৃবির কোনো গবেষক নোবেল পুরস্কার অর্জন করুন—এই-ই আমার প্রত্যাশা।’

গুপ্ত রাজনীতির কর্মীরা মিলেমিশে গাড়িতে আগুন দেয়: এ্যানি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে বড়ালিয়া বিদ্যালয় মাঠে নারী ভোটারদের উঠান বৈঠক। ছবি: আজকের পত্রিকা
লক্ষ্মীপুরে বড়ালিয়া বিদ্যালয় মাঠে নারী ভোটারদের উঠান বৈঠক। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতের উদ্দেশে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘যারা লকডাউন দিচ্ছে আর যারা বেহেশতের টিকিট দিতে চায়, এদের সঙ্গে ভেতরে-ভেতরে একটা সম্পর্ক আছে। যেটা ’৮৬ সালে হয়েছিল, ’৯৬ সালে হয়েছিল। এরা ১৭২ দিন হরতাল-অবরোধ করে মানুষকে জিম্মি রেখে দেশের ক্ষতি করেছে। মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। এখন আবার লকডাউনের নামে এআই দিয়ে মিছিল-মিটিং দেখায়। তাদের কিছু কর্মী আছে গুপ্তভাবে রাজনীতির সঙ্গে মিলেমিশে ভেতরে বাইরে আজকে তারা বোমা হামলা করে, গাড়িতে আগুন দেয়।’

আজ শনিবার লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার বড়ালিয়া বিদ্যালয় মাঠে নারী ভোটারদের নিয়ে আয়োজিত উঠান বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।

শহীদ উদ্দোন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ‘এনসিপি একটি নতুন রাজনৈতিক দল, ঢাকায় তাদের কার্যালয়ের সামনে হাতেনাতে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার করার পর দেখে যে এটা শিবিরকর্মী। ঘটনা কী? গভীর ষড়যন্ত্র দেশের বিরুদ্ধে, নির্বাচন যেন না হতে পারে। তারা নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়, নির্বাচনটাকে বন্ধ করে দিতে চায়।’

তিনি বলেন, ‘কারণ, তাদের কাছে হিসাব আছে, নির্বাচন হলে গণমানুষের দল ক্ষমতায় আসবে, নির্বাচন হলেই বিএনপি আসবে। নির্বাচন হলেই জিয়ার দল আসবে, নির্বাচন হলেই খালেদা জিয়া আসবে, নির্বাচন হলেই তারেক রহমান আসবে। তাদের এটা ভালো লাগে না। তাদের পছন্দ না। তারা গুপ্ত রাজনীতি করে। দেশের বাইরে বসে ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি করছে। ব্যাপকভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে।’

এ্যানি বলেন, ‘ওই ইসলামিক দলকে বলব—নতুনভাবে বাংলাদেশকে গড়ার চিন্তা করেন। মানুষের সেন্টিমেন্টকে ধারণ করেন। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান। গুপ্ত রাজনীতি করবেন না। স্বচ্ছ রাজনীতিতে আসেন। অপব্যাখ্যা দেবেন না। অপপ্রচার করবেন না।

হাসিনা ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, সংগ্রাম করেছি। ২৮ অক্টোবর, ১০ ডিসেম্বর এ দেশে কার কী ভূমিকা ছিল, সেটা মানুষ দেখেছে। আপনাদের অনেক সিনিয়র নেতা বিভিন্নভাবে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে, অনেক সিনিয়র নেতা ফাঁসির মঞ্চে ঝুলেছে। সেই দিকগুলো বিবেচনা করে স্বচ্ছ রাজনীতিতে আসুন। স্বচ্ছ ভোটের মাধ্যমে জনগণ যাকে ভোট দেয় আপনার আদর্শভিত্তিক, আমার প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দর্শনের আলোকে আমার আদর্শভিত্তিক।’

এ সময় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সহসভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি, জেলা বিএনপির সদস্য হাফিজুর রহমান, নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া, চন্দ্রগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি বেলাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এম ইউছুফ ভূঁইয়া, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাবেরা আনোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আক্তার শিমু ভূঁইয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাটে কারাবন্দী ভারতীয় জেলের মৃত্যু

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাট জেলা কারাগার। ছবি: সংগৃহীত
বাগেরহাট জেলা কারাগার। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাট কারাগারে বাবুল দাস (২৫) নামের এক ভারতীয় জেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার মৃত ব্যক্তির ময়নাতদন্ত বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত বাবুল দাস ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা এলাকার নির্মল দাসের ছেলে।

বাগেরহাট কারাগারের সুপার মোস্তফা কামাল বলেন, গত ১৫ জুলাই বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশের দায়ে কোস্ট গার্ড ৩৪ জন জেলেকে আটক করে মোংলা থানায় সোপর্দ করে। পরে থানা-পুলিশ মামলা করে আদালতে পাঠায়। আদালত আসামিদের কারাগারে পাঠায়। শুক্রবার রাতে জেলে বাবুলের মৃত্যু হয়। বর্তমানে কারাগারে ৭১ জন ভারতীয় নাগরিক রয়েছে।

মোস্তফা কামাল আরও বলেন, বাবুলের লাশের ময়নাতদন্ত বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে সম্পন্ন হয়েছে। লাশ মর্গের হিমাগারে রাখা হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

শুধু স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা না, জামায়াত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণহত্যাও করেছে : মির্জা ফখরুল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ৫২
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ‘পদ্মা বাঁচাও’ গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ‘পদ্মা বাঁচাও’ গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘ভারতের দাদাগিরি আর দেখতে চায় না দেশের জনগণ। সমমর্যাদার ভিত্তিতে ভারতের সহযোগিতা চাই আমরা। অন্যথায় ভারত কখনো বাংলাদেশকে বন্ধু হিসেবে পাবে না।’ আজ শনিবার চাঁপাইনবাবগঞ্জে নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত ‘পদ্মা বাঁচাও’ গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

শেখ হাসিনার কথা উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘শেখ হাসিনা দিল্লিতে বসে আবার মানুষ মারার হুমকি দিচ্ছেন। তাঁর মামলার রায়কে ঘিরে গোলযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনা করছেন।’ ফ্যাসিস্ট শক্তি যেন আর মাথাচাড়া দিয়ে দেশের ক্ষতি করতে না পারে, সে জন্য সবাইকে সৈনিকের মতো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘এই দেশের মানুষ ধর্মপ্রিয়। ধর্মকে ভালোবাসে। আল্লাহর নবীকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। কিন্তু ধর্মান্ধ নয়, সাম্প্রদায়িক নয়। গত নির্বাচনের হিসাব করে দেখেন। কত পার্সেন্ট ভোট পেয়েছে জামায়াতে ইসলামী। পাঁচ-ছয় পার্সেন্ট। রাতারাতি লাফ দিয়ে ৫১ পার্সেন্ট হয়ে যাবেন—এটা মনে কইরেন না। বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের সহজে ভোট দেবে না। কারণ, আপনাদের তারা বিশ্বাস করে না।’

জামায়াতকে নিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন মুসলমানরা। পাকিস্তান আন্দোলন ছিল মুসলমান ভাইদের স্বার্থরক্ষার জন্য, অধিকাংশ মানুষ মুসলিম। আপনাদের নেতা মওদুদী এটার বিরোধিতা করেছিল। ১৯৭১ সালে আমরা যে স্বাধীনতাযুদ্ধ করলাম, আপনারা শুধু এটার বিরোধিতাই করেননি, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণহত্যা করেছেন।’

এবার সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে পুলিশ দায়িত্ব পালন করবে: আইজিপি

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা পুলিশ লাইনে এক ব্রিফিংয়ে আইজিপি বাহারুল আলম
খুলনা পুলিশ লাইনে এক ব্রিফিংয়ে আইজিপি বাহারুল আলম

বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) বাহারুল আলম বলেছেন, ‘নির্বাচনের জন্য সাধারণ মানুষ উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন। নির্বাচন নিয়ে তাঁরা উজ্জীবিত। কাজেই সবার সহযোগিতায় আমরা যেন একটি সুষ্ঠু-সফল নির্বাচন করতে পারি।’ তিনি বলেন, ‘বিগত তিনটি নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক আছে। এবার সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে আমরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করব। এবার স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে বিগত দিনের কলঙ্কমুক্ত করা হবে।’

আজ শনিবার দুপুরে খুলনা পুলিশ লাইনে এক ব্রিফিংয়ে আইজিপি এসব কথা বলেন।

আইজিপি বাহারুল আলম বলেন, ‘বর্তমান সরকার চাচ্ছে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। ফলে এবারের নির্বাচনে পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। এ কারণে আমরা ট্রেনিং নিয়ে প্রশিক্ষিত হচ্ছি। এবার নিজ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিগত দিনের সবকিছু ঝেড়ে ফেলে একটি সুশৃঙ্খল নির্বাচন করা হবে। তবে এর মধ্যে যেসব পুলিশ সদস্য এখনো সংশোধন হতে পারেননি বা পারবেন না, নির্বাচনে তাঁদের মূল নেতৃত্বে দায়িত্ব দেওয়া হবে না। বিতর্কিতদের চিহ্নিত করতে রেঞ্জ ডিআইজি এবং পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী জানুয়ারিতে দায়িত্ব বণ্টনের সময় বিষয়টি দেখা হবে।’

বাহারুল আলম বলেন, ‘পুলিশের বিরুদ্ধে করা মামলার তদন্ত খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে হওয়া ১৯টি হত্যা ও ৩৭টি অন্যান্য মামলায় ২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে ৩০-৩১ জনকে এখনো আমরা গ্রেপ্তার করতে পারিনি।’

মিথ্যা মামলা করা প্রসঙ্গে আইজিপি বলেন, ‘৫ আগস্টের পর কাউকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হলে তাদেরকে ১৭৩ অধ্যাদেশের মাধ্যমে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানা থেকে আদালতে সুপারিশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ডিএমপিকে দুই সহস্রাধিক ব্যক্তিকে মামলায় হয়রানি না করার জন্য বলা হয়েছে।’

ব্রিফিংয়ে খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি রেজাউল হক, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার জুলফিকার আলী হায়দারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

