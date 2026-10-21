টঙ্গিবাড়ীতে অবৈধভাবে ড্রেজার বসিয়ে বালু ভরাট: দুজনকে জরিমানা

টঙ্গিবাড়ীতে অবৈধভাবে ড্রেজার বসিয়ে বালু ভরাট: দুজনকে জরিমানা
মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় অবৈধভাবে ড্রেজার বসিয়ে বালু ভরাটের মাধ্যমে জমির শ্রেণি পরিবর্তনের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে মোট এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে ঘটনাস্থলে থাকা ড্রেজার মেশিন ও পাইপ বিনষ্ট করে অপসারণ করা হয়েছে।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর ১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত হাসাইল ও কে-শিমুলিয়া ইউনিয়নের তিনটি স্থানে অভিযান চালিয়ে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, হাসাইল ইউনিয়নের হাসাইল ট্রলারঘাটের পূর্ব পাশে পদ্মা নদীর তীরে এবং হাসাইল-বানারী স্কুলের দক্ষিণ পাশে অবৈধভাবে ড্রেজার দিয়ে বালু ভরাটের খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়।
কে-শিমুলিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম আলদি এলাকায় কাজলরেখা নদীর তীরে এবং ধামারণ সেতুর পশ্চিম পাশে শিকারিবাড়ি-সংলগ্ন এলাকাতেও অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানকালে ঘটনাস্থলে ড্রেজার মেশিন ও পাইপ পাওয়া যায়। অবৈধভাবে পাইপ স্থাপন করে বালু ভরাটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মফিজউদ্দিন ও সোহাগ আলীকে পৃথক দুটি মামলায় প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে মোট এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
টঙ্গিবাড়ী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজোয়ানা চৌধুরী অভিযান পরিচালনা করেন। টঙ্গিবাড়ী থানা-পুলিশ এ সময় সহযোগিতা করে।
রেজোয়ানা চৌধুরী বলেন, ‘অবৈধভাবে ড্রেজার স্থাপন করে বালু ভরাটের মাধ্যমে জমির শ্রেণি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। জনস্বার্থে এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’