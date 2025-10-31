Ajker Patrika
> সারা দেশ

মুন্সিগঞ্জে হত্যা মামলার আসামিসহ গ্রেপ্তার তিন, ককটেল ও চাকু জব্দ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ককটেল ও চাকুসহ গ্রেপ্তার দুজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ৭টি তাজা ককটেল এবং দুটি সুইচ গিয়ার চাকুসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া পৃথক অভিযানে হত্যা মামলার এক আসামিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) ভোরে সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের পূর্ব ও মধ্যমাকহাটি এলাকায় এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. নাসির সর্দার (৪২) ও আল-আমিন ব্যাপারী (২২)। এ ছাড়া ছানা মাঝি হত্যা মামলার ৯ নম্বর আসামি কাওসার (২৪) গ্রেপ্তার হন।

গ্রেপ্তার হওয়া নাসির সর্দার উপজেলার পূর্ব মাকহাটি গ্রামের নুরু মিয়া সর্দারের ছেলে, আল-আমিন ব্যাপারী একই গ্রামের দীন ইসলাম ব্যাপারীর ছেলে ও কাওসার একই ইউনিয়নের মধ্যমাকহাটির সানাউল্লাহর ছেলে।

আজ দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফিরোজ কবির। তিনি জানান, ভোরে প্রথমে পূর্ব মাকহাটি এলাকার মিল্টন মল্লিকের দোতলা ভবনের নিচতলায় অভিযান চালিয়ে ৭টি তাজা ককটেল ও দুটি সুইচ গিয়ার চাকু উদ্ধার করা হয়। এ সময় নাসির ও আল-আমিনকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে একই ইউনিয়নের মধ্যমাকহাটি এলাকার বাবু মাঝির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হত্যা মামলার আসামি কাওসারকে গ্রেপ্তার করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও জানান, গ্রেপ্তার তিনজনকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। উদ্ধার করা ককটেলগুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিটকে জানানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জককটেলপুলিশঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারজেলার খবরসেনাবাহিনী
