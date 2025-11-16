Ajker Patrika

কুষ্টিয়ায় গভীর রাতে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আগুন

কু‌ষ্টিয়া প্রতি‌নি‌ধি
ট্রাকের টায়ারে আগুন জ্বলছে। ছবি: সংগৃহীত
ট্রাকের টায়ারে আগুন জ্বলছে। ছবি: সংগৃহীত

কু‌ষ্টিয়া শহ‌রের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি ট্রা‌কে আগুন দি‌য়ে‌ছে দুর্বৃত্তরা। তবে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। গতকাল শ‌নিবার (১৫ নভেম্বর) দিবাগত রাত সা‌ড়ে ৩টার দি‌কে এই ঘটনা ঘটে। রোববার সকা‌লে ট্রাক‌টি‌তে আগুন দেওয়ার ভি‌ডিও ফু‌টেজ সামা‌জিক যোগা‌যোগমাধ‌্যম ফেসবু‌কে ছ‌ড়ি‌য়ে প‌ড়ে।

৫১ সেকে‌ন্ডের ওই ভি‌ডিওতে আড়ুয়াপাড়া এলাকায় রাস্তার পা‌শে দাঁড়ি‌য়ে থাকা এক‌টি ট্রা‌কের পেছ‌নের চাকায় দুই য‌ুবক আগুন ধ‌রি‌য়ে দেন। তাঁদের একজ‌ন মাথায় হেল‌মেট প‌রি‌হিত ছি‌লেন। আগুন দেওয়ার পর একজন‌কে ‘জয় বাংলা’ বল‌তে শোনা যায়।

কুষ্টিয়া ম‌ডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশারফ হো‌সেন ঘটনার সত‌্যতা নি‌শ্চিত ক‌রে আজ‌কের প‌ত্রিকা‌কে ব‌লেন, ‘খোঁজ নি‌য়ে জান‌তে পে‌রে‌ছি, রাত সাড়ে ৩টার দি‌কে রা‌স্তার ধা‌রে দাঁড়ি‌য়ে থাকা এক‌টি ট্রা‌কের চাকায় দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। ওই সময় গা‌ড়ির ভেতর চালক ও সহ‌যোগী ঘুমা‌চ্ছিল। তারা টের পে‌য়ে তাৎক্ষ‌ণিক আগুন নি‌ভি‌য়ে ফে‌লে। এতে কোনো হতাহ‌তের খবর পাইনি। ভি‌ডিও ফু‌টেজ দে‌খে ঘটনার সঙ্গে জ‌ড়িত‌দের শনা‌ক্তের কাজ চল‌ছে। এ বিষ‌য়ে আইনানুগ ব‌্যবস্থা গ্রহণ করা হ‌বে।’

কুষ্টিয়াআগুনদুর্বৃত্ত
