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ইবির শহীদ আবরার ফাহাদ হল উদ্বোধনে আগামী মাসে আসছেন প্রধানমন্ত্রী

ইবি প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৮: ৫৪
ইবির শহীদ আবরার ফাহাদ হল উদ্বোধনে আগামী মাসে আসছেন প্রধানমন্ত্রী
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনির্মিত ‘শহীদ আবরার ফাহাদ হল’। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) নবনির্মিত ‘শহীদ আবরার ফাহাদ হল’ উদ্বোধনে আগামী মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শুক্রবার (১১ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রীর গুলশানের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে বিষয়টি জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনূর রহমান।

সাক্ষাৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম, উন্নয়ন ও অগ্রগতিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন উপাচার্য। এ সময় তিনি নবনির্মিত ‘শহীদ আবরার ফাহাদ হল’ উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী মাসে হলটি উদ্বোধনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বলে জানান উপাচার্য।

গতকাল প্রধানমন্ত্রীর গুলশানস্থ কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে। ছবি: সংগৃহীত
গতকাল প্রধানমন্ত্রীর গুলশানস্থ কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে। ছবি: সংগৃহীত

উপাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, ‘আজ পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। আগামী মাসে প্রধানমন্ত্রীর কুষ্টিয়া জেলা সফর রয়েছে। সফরের অংশ হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত হলটি উদ্বোধনের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালে তিনি রাজি হয়েছেন। আশা করি, প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবেন।’

এ সময় উপাচার্য তাঁর রচিত কয়েকটি বই প্রধানমন্ত্রীকে সৌজন্য উপহার দেন। প্রধানমন্ত্রী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া সাক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা হয়।

বিষয়:

কুষ্টিয়াইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়খুলনা বিভাগইবিপ্রধানমন্ত্রী
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