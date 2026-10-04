নাসীরুদ্দীনের ওপর হামলার অভিযোগের বিষয়ে যা বলছে ছাত্রদল

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ায় লালন শাহের আখড়াবাড়ি পরিদর্শনে গিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার ঘটনায় ছাত্রদলের সম্পৃক্ততার অভিযোগ অস্বীকার করেছে সংগঠনটি। কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোজাক্কির রহমান রাব্বী বলেছেন, এ ঘটনার সঙ্গে ছাত্রদল কোনোভাবেই জড়িত নয়। তবে দলের কোনো নেতা-কর্মী জড়িত থাকলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই এর দায় নিতে হবে।
আজ রোববার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
নাসীরুদ্দীনের সঙ্গে থাকা নেতাকর্মীদের দাবি, তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় ইট নিক্ষেপ করে তাঁর ব্যবহৃত গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। হামলাকারীদের হাতে লাঠিসোঁটা ছিল বলেও দাবি করেন তাঁরা। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নাসীরুদ্দীনকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়।
এনসিপি সূত্রে জানা গেছে, ব্যক্তিগত সফরে রোববার কুষ্টিয়ায় যান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। শিলাইদহে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি পরিদর্শনের পর সন্ধ্যায় ছেঁউড়িয়ার লালন শাহের আখড়াবাড়িতে যান তিনি। মাজার পরিদর্শন শেষে স্থানীয় শিল্পীদের গান শোনেন ও ফেসবুকে লাইভ করেন। অনুষ্ঠান শেষে বের হওয়ার সময় দুজন নারী তাঁর সঙ্গে ছবি তুলতে চাইলে তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর ২০ থেকে ২৫ জন যুবক জড়ো হয়ে তাঁকে গালাগাল ও মারধরের জন্য তেড়ে আসেন বলে দাবি করেন সঙ্গে থাকা নেতাকর্মীরা। তাঁকে রক্ষায় নেতাকর্মীরা ঘিরে ধরেন। এ সময় কয়েকজন আহত হন বলেও দাবি করা হয়েছে। একপর্যায়ে আখড়াবাড়ির প্রধান ফটকের সামনে রাখা তাঁর গাড়িতে ইট নিক্ষেপ করে গ্লাস ভাঙচুর করা হয়।
এনসিপি কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদস্যসচিব সুলতান মারুফ তালহা হামলার জন্য ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, ‘ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা এ হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হবে।’
তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোজাক্কির রহমান রাব্বী বলেন, ‘নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলা হয়ে থাকলে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। ছাত্রদল মব কালচারের রাজনীতি বিশ্বাস করে না। এ ঘটনার সঙ্গে ছাত্রদল কোনোভাবেই জড়িত নয়। তবে ছাত্রদলের কোনো নেতা বা কর্মী জড়িত থাকলে এর দায় তাঁকেই নিতে হবে।’
এদিকে হামলার পর এনসিপির একাধিক নেতা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এ ঘটনার জন্য বিএনপিকে দায়ী করেছেন। দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, যুগ্ম সদস্যসচিব তারেক রেজা এবং দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ তাঁদের পোস্টে এ অভিযোগ করেন।
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