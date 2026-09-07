Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে সারের দাবিতে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ, কৃষি কর্মকর্তা অবরুদ্ধ

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
কুড়িগ্রামে সারের দাবিতে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ, কৃষি কর্মকর্তা অবরুদ্ধ
ভূরুঙ্গামারীতে সারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে কৃষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে চাহিদামতো সার না পাওয়ার অভিযোগ ও খোলা বাজারে বিক্রির দাবিতে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করেছেন কৃষকেরা। আজ সোমবার সকালে উপজেলার বঙ্গসোনাহাট ইউনিয়নের ব্রিজপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে কিছু সময় অবরুদ্ধ করে রাখেন বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন।

জানা গেছে, আজ বেলা ১১টার দিকে উপজেলার ব্রিজপাড় এলাকার বিএডিসি সার ডিলার আমজাদ হোসেনের মেসার্স আফি সার ঘরে সার বিতরণ শুরু হয়। বিপুলসংখ্যক কৃষক সার নিতে সেখানে জড়ো হন। এ সময় সার না পাওয়ার আশঙ্কা ও খোলা বাজারে সার বিক্রির দাবিতে কিছু সংখ্যক কৃষক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন এবং কৃষি কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন।

বিতরণে দেরি হওয়ায় গুদাম ভেঙে সারের বস্তা নিয়ে গেলেন কৃষকেরাবিতরণে দেরি হওয়ায় গুদাম ভেঙে সারের বস্তা নিয়ে গেলেন কৃষকেরা

খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমৃত দেব নাথ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমিনুল হক তারেক, ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিনসহ উপজেলা বিএনপির নেতারা ঘটনাস্থলে গিয়ে খোলা বাজারে সার বিক্রির আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। পরে উপস্থিত কৃষকদের ডিএপি (ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট) ৩৩৫ বস্তা, টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট) ৯৫ বস্তা এবং এমওপি (মিউরেট অব পটাশ) ১৫৭ বস্তা বিতরণ করা হয়।

কয়েকজন ক্ষুব্ধ কৃষক বলেন, ‘ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেও সার পাওয়া যায় না। সার নিতে গেলে পুরো দিন চলে যায়। এখন একজন শ্রমিকের একদিনের পারিশ্রমিক ৭০০ টাকা। খোলা বাজারে সার বিক্রি করা হলে কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই সার পাওয়া যাবে।’

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল জব্বার বলেন, ‘আজ সোনাহাট ইউনিয়নের চার ওয়ার্ডের কৃষকদের মধ্যে সার বিতরণের কথা ছিল। তবে ইউনিয়নটির বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে বিপুলসংখ্যক কৃষক সেখানে উপস্থিত হন। তাঁরা উত্তেজিত হয়ে আমাকে ঘিরে ধরেন এবং সড়ক অবরোধ করেন।’

ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন বলেন, ‘সারের জন্য ক্ষুব্ধ কৃষকেরা কৃষি অফিসারকে অবরুদ্ধ করে রাখে। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে। পরে সুষ্ঠুভাবে সার বিতরণ করা হয়।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমৃত দেব নাথ আজ সন্ধ্যায় বলেন, ‘বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। খোলা বাজারে সার বিক্রির বিষয়ে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভা চলছে। কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম চালানো হবে।’

বিষয়:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরঅবরোধভূরুঙ্গামারীকুড়িগ্রামরংপুর বিভাগ
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