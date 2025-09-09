কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানার জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাংবাদিককে নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীনকে ৬ মাসের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। শুনানি শেষে আজ মঙ্গলবার বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি ইউসুফ আব্দুল্লাহ সুমনের বেঞ্চ এ আদেশ দেন। সেইসঙ্গে তাঁকে কেন নিয়মিত জামিন দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত।
হাইকোর্টের এ আদেশের ফলে সুলতানার কারামুক্তিতে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবীরা।
কুড়িগ্রামের সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগানকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মধ্যরাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে নির্যাতনের অভিযোগের মামলায় কারাগারে রয়েছেন সুলতানা পারভীন। আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন—আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উদ্দিন খোকন, ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, অ্যাডভোকেট ফয়জুল্লাহ ফয়েজ প্রমুখ। সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগানের পক্ষে ছিলেন ইশরাত হাসান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সুলতানা আক্তার রুবি।
উল্লেখ্য, কুড়িগ্রামের ডিসি থাকার সময় অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউনের প্রতিবেদক আরিফুল ইসলামকে মধ্যরাতে তাঁর বাড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাজা দেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এ নিয়ে সমালোচনা হলে সুলতানার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় করে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
