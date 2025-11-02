Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জের বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেলেন আজকের পত্রিকার সাজন আহম্মেদ পাপন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয় আজকের পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি সাজন আহম্মেদ পাপনের হাতে। ছবি: সংগৃহীত
কিশোরগঞ্জে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয় আজকের পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি সাজন আহম্মেদ পাপনের হাতে। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জে বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড (সংবাদপত্র) পেলেন আজকের পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি সাজন আহম্মেদ পাপন। চলতি বছর আজকের পত্রিকায় প্রকাশিত ‘১৪ বছর ধরে অনির্বাচিত কমিটি, অচল কিশোরগঞ্জের ক্রীড়াঙ্গন’ প্রতিবেদনের জন্য তিনি এ পুরস্কার পেয়েছেন।

শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে শহরের রথখোলা এলাকায় এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে চার ক্যাটাগরিতে চারজনকে সম্মাননা দেওয়া হয়। অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাব।

পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্য তিনজন হলেন অনলাইন ক্যাটাগরিতে তাসলিমা আক্তার মিতু, মাল্টিমিডিয়ায় রাকিবুল হাসান রোকেল ও টেলিভিশনে রুমন চক্রবর্তী।

কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাবের সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি মো. শরীফুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম, জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির রমজান আলী, গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য আবু হানিফ, ইসলামী আন্দোলনের জেলা সভাপতি আলমগীর হোসাইন তালুকদার, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান, উপাধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. একরাম আহসান জুয়েল, হয়বতনগর আনওয়ারুল উলুম (এইউ) কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজিজুল হক, পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক মুআ লতিফ, কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি নাসিম খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কিশোরগঞ্জ সেন্ট্রাল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. আল আমিন।

বগুড়ায় মুগডালে ক্ষতিকর রং, ৪ দোকানিকে লাখ টাকা জরিমানা

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় ৪ দোকানিকে জরিমানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বগুড়ায় ৪ দোকানিকে জরিমানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুগডালে ক্ষতিকর রঙের উপস্থিতি পাওয়ায় বগুড়ায় চারটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ রোববার শহরের ডালপট্টিতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যৌথ অভিযানে এই জরিমানা করা হয়।

অভিযানে শহরের ডালপট্টি এলাকার একাধিক দোকানে মুগডালে ক্ষতিকারক রং আছে কি না, তা পরীক্ষা করা হয়। অভিযানে চারটি দোকানের মুগডালে ক্ষতিকারক রঙের উপস্থিতি পাওয়া যায়।

যদিও দোকানিরা বলছেন, তাঁরা প্রত্যেকে এই ডালগুলো রাজশাহীর বানেশ্বর থেকে কিনেছেন। এগুলোর মধ্যে রংমিশ্রিত থাকে তা আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোই ভালো বলতে পারবে। তাঁরা পাইকারি এনে সেভাবেই আবার বিক্রি করেন।

এ বিষয়ে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বগুড়ার সহকারী পরিচালক মেহেদী হাসান বলেন, ‘আজ রোববার আকস্মিক অভিযানে সব ব্যবসায়ীদের কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়ার পাশাপাশি দুই দোকানকে ৩০ হাজার করে এবং আরও দুই দোকানকে ২০ হাজার করে মোট ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

পাশাপাশি আজ সন্ধ্যার মধ্যে যাঁদের কাছে রংমিশ্রিত ডাল রয়েছে, সেসব বস্তা নিজ নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে ব্যবসায়ী নেতারা ডালের বস্তাগুলো একত্র করে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।’

জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রাসেল বলেন, মুগডালে যে রঙের উপস্থিতি তাঁরা অভিযানে পেয়েছেন, তা মানবস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। যেসব অসাধু ব্যবসায়ীরা ভোজ্যপণ্যে ভেজাল কিংবা ক্ষতিকারক এমন রং ব্যবহারের প্রচেষ্টা করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেন তিনি। অভিযানে ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক ফজিলাতুন্নেছাসহ জেলা পুলিশের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।

মাইক্রোচালককে কুপিয়ে হত্যা, ফের সক্রিয় ‘কবজিকাটা’ গ্রুপ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে রাসেল (৩৪) নামে এক মাইক্রোবাসচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার রাতে নবীনগর হাউজিংয়ের ৪ নম্বর রোডে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এতে রিয়াদ ও বিপ্লব নামে আরও দুজন আহত হয়েছেন। তাঁদের সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডে কুখ্যাত ‘কবজিকাটা গ্রুপ’-এর সদস্যরা জড়িত। ঘটনার পর মেহেদী হাসান বাবু ও মোবারক নামে গ্রুপটির দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে হত্যার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে পুলিশ এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি।

জানা গেছে, নিহত রাসেলের কিছু আত্মীয় স্থানীয় বাজারে মুরগি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মুরগির ব্যবসাসংক্রান্ত বিরোধ থেকেই এ হত্যাকাণ্ড।

নিহত রাসেল মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার রুদ্রপাড়া গ্রামের আফছার আলমের ছেলে। তিনি পরিবারসহ চন্দ্রিমা মডেল টাউনের ৫ নম্বর রোডের ২০ নম্বর বাসায় থাকতেন। এ ঘটনায় রাসেলের বাবা সাতজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ১৫–২০ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আসামিরা সবাই কবজিকাটা গ্রুপের সদস্য।

স্থানীয়রা জানান, কুখ্যাত সন্ত্রাসী কবজিকাটা আনোয়ার ওরফে শুটার আনোয়ার বর্তমানে কারাগারে আছেন। তিনি গত ১৭ ফেব্রুয়ারি র‌্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হন। তবে আনোয়ারের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাই দেলোয়ার ও বোন মাসুমা চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি এলাকায় খবর ছড়ায়—আনোয়ারের জামিনের জন্য আট লাখ টাকা দরকার, যা জোগাড় করতেই এখন গ্রুপের সদস্যরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

গত ৩০ অক্টোবর ঢাকা উদ্যান এলাকার হাজি জয়নাল আবেদীন কাঁচাবাজারে চাঁদাবাজির সময় জনতা দেলোয়ারকে ধরে পুলিশে দেয়। সেই ঘটনার তিন দিন পর রাসেল হত্যায় কবজিকাটা গ্রুপের নাম উঠে এসেছে।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. রফিকুল আহমেদ বলেন, ‘ঘটনাস্থলটি সন্ত্রাসপ্রবণ এলাকা। প্রাথমিক তদন্তে আমরা বিভিন্ন তথ্য পেয়েছি, তবে ঘুরেফিরে কবজিকাটা গ্রুপের সদস্যদের নামই আসছে। মেহেদী হাসান বাবু ও মোবারক নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিহত রাসেল হায়েস মাইক্রোবাসের চালক ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মুরগি ব্যবসার দ্বন্দ্ব থেকেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।’

থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অহিদুল ইসলাম বলেন, ‘শনিবার রাতে রাসেল, রিয়াদ ও বিপ্লব নবীনগর হাউজিং এলাকায় পৌঁছালে ১৫–২০ জন দুর্বৃত্ত তাঁদের ওপর হামলা চালায়। তিনজনই আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর রাসেল মারা যান। আহত দুজন চিকিৎসাধীন আছেন।’

নিহত রাসেলের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

মহাসড়কে মোটরসাইকেল প্রতিযোগিতা, নিহত ১

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের শাহজাহাদপুরে বন্ধুদের সঙ্গে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে প্রতিযোগিতা করে মোটরসাইকেল চালানোর সময় দুর্ঘটনায় এক তরুণ মারা গেছে। আহত হয়েছে আরও একজন।

রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কের শাহজাদপুর উপজেলার টেটিয়ারকান্দা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত তরুণের নাম মো. রুহান (১৭)। সে উল্লাপাড়া উপজেলা সদরের বাসিন্দা। আহত বাদশা একই উপজেলার সানোয়ার হোসেনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে শাহজাদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এমদাদ হোসেন জানান, তিনটি মোটরসাইকেলে কয়েকজন তরুণ উল্লাপাড়া থেকে পাবনা অভিমুখে অতিরিক্ত গতিতে যাচ্ছিল। টেটিয়ারকান্দা এলাকায় পৌঁছে একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের গাছে আঘাত হানে। এতে ঘটনাস্থলেই চালক রুহানের মৃত্যু হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় আরোহী বাদশাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পঙ্গু হাসপাতালে পাঠান।

শাহজাহাদপুর থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) দেবব্রত বিশ্বাস জানান, লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

হালদা নদীতে রাতভর অভিযান, ৮ হাজার মিটার চরঘেরা জাল জব্দ

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
জব্দ করা জাল পুড়িয়ে ফেলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
জব্দ করা জাল পুড়িয়ে ফেলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নদীতে রাতভর অভিযান চালিয়ে ৮ হাজার মিটার চরঘেরা জাল জব্দ করেছে নৌ পুলিশ। জব্দ করা জালের বাজারমূল্য আনুমানিক ২ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টা থেকে আজ রোববার ভোররাত ৪টা পর্যন্ত হালদা নদীর রামদাশ মুন্সিরহাট থেকে সর্তারঘাট আলিমের কুম পর্যন্ত এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন সদরঘাট নৌ থানার ওসি মো. মিজানুর রহমান। অভিযানে সহযোগিতা করেন হালদা নদীর অস্থায়ী নৌ পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই মোহাম্মদ রমজান আলী। হালদার পাহারাদার রোসাঙ্গীর আলমসহ স্থানীয় কয়েকজন পাহারাদার অভিযানে সহযোগিতা করেন।

হালদা নদীর অস্থায়ী নৌ পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই মোহাম্মদ রমজান আলী বলেন, জব্দ জাল রাউজানের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন ফাহিমের মৌখিক নির্দেশে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

রাউজানের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন ফাহিম বলেন, হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্রের সুরক্ষা ও সংরক্ষণে অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।

