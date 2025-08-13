Ajker Patrika
খুলনায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স, নিহত ১

খুলনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ০১
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়া অ্যাম্বুলেন্স। ছবি: সংগৃহীত
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়া অ্যাম্বুলেন্স। ছবি: সংগৃহীত

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স খাদে পড়ে গেলে ময়না (৪৫) নামে এক নারী নিহত হন। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নতুন রাস্তা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর থেকে অ্যাম্বুলেন্সের চালক পলাতক রয়েছেন।

সাতক্ষীরার মৌতলা গ্রামের বাসিন্দা আরিফ মোল্লাকে পীঠের টিউমার অপারেশনের জন্য খুলনায় নিয়ে আসা হচ্ছিল। সকালে বাড়ি থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁরা খুলনার উদ্দেশে রওনা হন। ডুমুরিয়ার নতুন রাস্তায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে অ্যাম্বুলেন্সটি খাদে পড়ে যায়। অ্যাম্বুলেন্সে থাকা চারজনের মধ্যে তিনজন সামান্য আহত হলেও আরিফ মোল্লার স্ত্রী ময়না ঘটনাস্থলেই মারা যান।

স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে ডুমুরিয়া উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে ময়নার মরদেহ হাসপাতালেই আছে। দুর্ঘটনার পরপরই চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।

খর্ণিয়া হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ মো. ফজলুল করিম বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সবাইকে উদ্ধার করি এবং তাঁদের হাসপাতালে পাঠাই। এ ঘটনায় ময়না নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

বিষয়:

সাতক্ষীরাঅ্যাম্বুলেন্সসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগসাতক্ষীরা সদর
যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফজলুর রহমান ও হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে: বিএনপিকে সারজিস

