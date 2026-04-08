Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় হামের প্রকোপ বাড়ছে, ৩ মাসে উপসর্গ নিয়ে ভর্তি ৩৬২

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রোগী। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনা বিভাগের ১০ জেলা ও সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতিদিন হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭৪ জন।

স্বাস্থ্য বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ১ জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত তিন মাস সাত দিনে বিভাগে মোট ৩৬২ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে চারজন।

খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক দপ্তরের দেওয়া দৈনন্দিন তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আজ বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত সবশেষ তথ্যে দেখা যায়, ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ৭৪ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। আগের রোগী ছিল ২৮৮ জন।

জেলার ভিত্তিতে কুষ্টিয়া সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ জেলায় আজ পর্যন্ত ১০৯ জন রোগী পাওয়া গেছে। একইভাবে যশোর জেলায় আজ নতুন তিনজন রোগী পাওয়া গেছে। এ জেলায় মোট রোগী ৭৬ জন। এ ছাড়া আজ বাগেরহাটে নতুন ১৭ জনসহ মোট ২১ জন, চুয়াডাঙ্গায় নতুন দুজনসহ আটজন, ঝিনাইদহে নতুন চারজনসহ ছয়জন, খুলনা জেলায় চারজন, খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকায় নতুন ছয়জনসহ ৬৮ জন, মাগুরায় নতুন ১০ জনসহ ৪৫ জন, মেহেরপুরে নতুন দুজনসহ ১২ জন, নড়াইলে পুরোনো ২১ জন এবং সাতক্ষীরায় নতুন পাঁচজনসহ ১৩ জন আক্রান্ত হয়েছে। খুলনা জেলায় চারজন ও নড়াইল জেলায় ২১ জন রোগী রয়েছে। এই দুই জেলায় আজ নতুন কোনো রোগী পাওয়া যায়নি।

জানতে চাইলে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক মুজিবর রহমান বলেন, জেলা হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার থেকে আজ পর্যন্ত পাওয়া হিসাব বিকেল সাড়ে ৫টার পর ঢাকায় পাঠানো হয়। আক্রান্তের দিক দিয়ে কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা সিটি করপোরেশন এগিয়ে রয়েছে বলে তিনি জানান।

আ.লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশ: শেষ মুহূর্তে সময় চাইলেন বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার বললেন—সুযোগ নেই

ইরানের ১০ দফা প্রস্তাব—শান্তির রূপরেখা নাকি ট্রাম্পের জন্য কূটনৈতিক ফাঁদ

হরমুজ প্রণালিতে কি ইরানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলো

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ রেখেই সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ সংসদে পাস

যুদ্ধবিরতি: হরমুজ থেকে টোল আদায় করবে ইরান-ওমান

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

যুদ্ধবিরতি আলোচনার টেবিলে জায়গাই হয়নি ইসরায়েলের—বিরোধীদলীয় নেতার আক্ষেপ

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

বেছে বেছে ইরানের বিশ্ববিদ্যালয় ও এআই অবকাঠামোতে হামলা করেছে ইসরায়েল

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

যুদ্ধবিরতির মাঝেও জ্বলছে লেবানন: হিজবুল্লাহর হামলা বন্ধের ঘোষণা, ইসরায়েলের নতুন আক্রমণ

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

জমি নিয়ে বিরোধে ভাতিজার ছোড়া ঢিলের আঘাতে চাচা নিহত

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

শ্রীপুরে চীনা চাষির খেতে ১ ফুট লম্বা মরিচ

ঢামেকে চিকিৎসক ও ঢাবি শিক্ষার্থীর হাতাহাতি, সমাধানে বসেছে দুই কর্তৃপক্ষ

ঢামেকে চিকিৎসক ও ঢাবি শিক্ষার্থীর হাতাহাতি, সমাধানে বসেছে দুই কর্তৃপক্ষ

আমার ছেলেকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, দোষীদেরও যেন সেভাবে হত্যা করা হয়: আবু সাঈদের বাবা

আমার ছেলেকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, দোষীদেরও যেন সেভাবে হত্যা করা হয়: আবু সাঈদের বাবা

সীতাকুণ্ডে পাহাড় কাটা বন্ধের দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

সীতাকুণ্ডে পাহাড় কাটা বন্ধের দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

৪ ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করলেন গাড়িচালকেরা

৪ ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করলেন গাড়িচালকেরা