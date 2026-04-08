খুলনায় হামের প্রকোপ বাড়ছে, ৩ মাসে উপসর্গ নিয়ে ভর্তি ৩৬২

খুলনা বিভাগের ১০ জেলা ও সিটি করপোরেশন এলাকায় প্রতিদিন হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। আজ বুধবার (৮ এপ্রিল) বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭৪ জন।
স্বাস্থ্য বিভাগের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ১ জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত তিন মাস সাত দিনে বিভাগে মোট ৩৬২ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে চারজন।
খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক দপ্তরের দেওয়া দৈনন্দিন তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আজ বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত সবশেষ তথ্যে দেখা যায়, ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ৭৪ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। আগের রোগী ছিল ২৮৮ জন।
জেলার ভিত্তিতে কুষ্টিয়া সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ জেলায় আজ পর্যন্ত ১০৯ জন রোগী পাওয়া গেছে। একইভাবে যশোর জেলায় আজ নতুন তিনজন রোগী পাওয়া গেছে। এ জেলায় মোট রোগী ৭৬ জন। এ ছাড়া আজ বাগেরহাটে নতুন ১৭ জনসহ মোট ২১ জন, চুয়াডাঙ্গায় নতুন দুজনসহ আটজন, ঝিনাইদহে নতুন চারজনসহ ছয়জন, খুলনা জেলায় চারজন, খুলনা সিটি করপোরেশন এলাকায় নতুন ছয়জনসহ ৬৮ জন, মাগুরায় নতুন ১০ জনসহ ৪৫ জন, মেহেরপুরে নতুন দুজনসহ ১২ জন, নড়াইলে পুরোনো ২১ জন এবং সাতক্ষীরায় নতুন পাঁচজনসহ ১৩ জন আক্রান্ত হয়েছে। খুলনা জেলায় চারজন ও নড়াইল জেলায় ২১ জন রোগী রয়েছে। এই দুই জেলায় আজ নতুন কোনো রোগী পাওয়া যায়নি।
জানতে চাইলে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক মুজিবর রহমান বলেন, জেলা হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার থেকে আজ পর্যন্ত পাওয়া হিসাব বিকেল সাড়ে ৫টার পর ঢাকায় পাঠানো হয়। আক্রান্তের দিক দিয়ে কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা সিটি করপোরেশন এগিয়ে রয়েছে বলে তিনি জানান।
শিক্ষার্থী ও ঢাকা মেডিকেলের চিকিৎসকদের হাতাহাতির ঘটনায় এখন পর্যন্ত জরুরি চিকিৎসাসেবা বন্ধ রয়েছে। আজ রাত পৌনে ৯টা পর্যন্ত জরুরি বিভাগের গেট বন্ধ ছিল। তবে পাশের ছোট গেট (পকেট গেট) খোলা রয়েছে। সমস্যা সমাধানে ঢাবি ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বৈঠকে বসেছে...৪ মিনিট আগে
‘আমার ছেলেকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, দোষীদেরও যেন সেভাবে হত্যা করা হয়। আমার ছেলে তো কোনো অপরাধ করেনি। আমার নিরস্ত্র ছেলে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। সেই হত্যার মাধ্যমে আমার সংসারটাই মাটি করে দেওয়া হয়েছে।’ বুধবার (৮ এপ্রিল) বিকেল ৪টার দিকে জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়২২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারীতে পাহাড় কাটা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয়রা। বুধবার দুপুরে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভাটিয়ারী এলাকায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন পরিবহনচালকেরা। অবরোধের চার ঘণ্টা পর ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের আশ্বাসে মহাসড়ক ছাড়েন তাঁরা।১ ঘণ্টা আগে