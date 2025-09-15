সুন্দরবনে ১০৩ কেজি হরিণের মাংসসহ এক শিকারি আটক

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনার কয়রার আংটিহারা কোস্ট গার্ড ও আন্ধারমানিক বন টহল ফাঁড়ির সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে ১০৩ কেজি হরিণের মাংসসহ মিজানুর রহমান নামের এক শিকারিকে আটক করেছেন। এ সময় হরিণের একটি মাথা ও হরিণ ধরার ৩০০ মিটার ফাঁদ উদ্ধার করা হয়।
আটক হরিণশিকারি হলেন কয়রা উপজেলার ছোট আংটিহারা গ্রামের আত্তাব আলী গাজীর ছেলে মিজানুর রহমান (৩০)।
আন্ধারমানিক বন টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রাশিদুল হাসান বলেন, গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ বেদকাশী ইউনিয়নের ছোট আংটিহারার রাস্তার ওপর থেকে হরিণের মাংসসহ তাঁকে আটক করা হয়।
এই ঘটনায় বন্য প্রাণী নিধন আইনে মামলা করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিকে কয়রা উপজেলা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া উদ্ধারকৃত হরিণের মাংস আদালতের অনুমতিক্রমে মাটিতে পুঁতে বিনষ্ট করা হয়েছে।
এই বিষয়ে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বলেন, বন্য প্রাণী হত্যা ও পাচার রোধে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
