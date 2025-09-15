Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

সুন্দরবনে ১০৩ কেজি হরিণের মাংসসহ এক শিকারি আটক

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনার কয়রায় অভিযান চালিয়ে হরিণের মাংসসহ এক শিকারি আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা
খুলনার কয়রায় অভিযান চালিয়ে হরিণের মাংসসহ এক শিকারি আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনার কয়রার আংটিহারা কোস্ট গার্ড ও আন্ধারমানিক বন টহল ফাঁড়ির সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে ১০৩ কেজি হরিণের মাংসসহ মিজানুর রহমান নামের এক শিকারিকে আটক করেছেন। এ সময় হরিণের একটি মাথা ও হরিণ ধরার ৩০০ মিটার ফাঁদ উদ্ধার করা হয়।

আটক হরিণশিকারি হলেন কয়রা উপজেলার ছোট আংটিহারা গ্রামের আত্তাব আলী গাজীর ছেলে মিজানুর রহমান (৩০)।

আন্ধারমানিক বন টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রাশিদুল হাসান বলেন, গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ বেদকাশী ইউনিয়নের ছোট আংটিহারার রাস্তার ওপর থেকে হরিণের মাংসসহ তাঁকে আটক করা হয়।

এই ঘটনায় বন্য প্রাণী নিধন আইনে মামলা করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিকে কয়রা উপজেলা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া উদ্ধারকৃত হরিণের মাংস আদালতের অনুমতিক্রমে মাটিতে পুঁতে বিনষ্ট করা হয়েছে।

এই বিষয়ে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বলেন, বন্য প্রাণী হত্যা ও পাচার রোধে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

বিষয়:

কয়রাখুলনা জেলাখুলনা বিভাগখুলনাকোস্টগার্ডযৌথবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে জামায়াতের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

সম্পর্কিত

ভাঙ্গায় পরিস্থিতি শান্ত, ৬ ঘণ্টা পর ঢাকার সঙ্গে খুলনা-বরিশালের যান চলাচল স্বাভাবিক

ভাঙ্গায় পরিস্থিতি শান্ত, ৬ ঘণ্টা পর ঢাকার সঙ্গে খুলনা-বরিশালের যান চলাচল স্বাভাবিক

৬ যমজ নবজাতকের ৫ জনই মারা গেল

৬ যমজ নবজাতকের ৫ জনই মারা গেল

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

‎আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশকে নিরপেক্ষতার সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রদর্শন করতে হবে: ডিএমপি কমিশনার

‎আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশকে নিরপেক্ষতার সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রদর্শন করতে হবে: ডিএমপি কমিশনার