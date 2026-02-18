Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

সাড়ে ৮ ঘণ্টায় কমেনি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজট, ভোগান্তি

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
মহাসড়কে যানজট। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে তীব্র যানজট দেখা দিয়েছে। আজ বুধবার সকাল থেকে মহাসড়কে যানজটের কবলে পড়ে যাত্রী ও চালকেরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। বিশেষ করে, রাস্তায় যানবাহনে থাকা অসুস্থ রোগী, নারী ও শিশুরা দুর্ভোগে পড়েছে।

আজ সকাল ৮টার পর থেকে বিকেল সাড়ে ৪টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত টানা সাড়ে ৮ ঘণ্টা ধরে যানজট চলছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনের সানারপাড় হতে মদনপুর পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার সড়কজুড়ে তীব্র যানজট। বিভিন্ন যানে থাকা চালক ও যাত্রীরা দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

যানজটে আটকে থাকা নাসিদ নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘পৌনে দুই ঘণ্টা ধরে আমি সাইনবোর্ড থেকে মদনপুর পৌঁছাতে পারিনি। মহাসড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়ে আছে।’  

শ্রাবণ পরিবহনের চালক জানান, অন্তত এক ঘণ্টা তিনি শিমরাইল মোড়ের যানজটে আটকা পড়েছেন। তবে যানজটের কারণ জানতে পারেননি।

এদিকে মহাসড়ক অংশে দায়িত্বরত দুই ট্রাফিক ইনচার্জের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁদের বক্তব্যে অমিল পাওয়া গেছে। শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন বলেন, এশিয়ান হাইওয়েতে ভোররাতে একটি মালবাহী গাড়ি বিকল হওয়ার পর যাতায়াতকারী গাড়ি পারাপারে ধীরগতির ফলে মহাসড়কে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। বিকল গাড়িটি সরানো হয়েছে।  

কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ট্রাফিক ইনচার্জ বিষ্ণুপদ শর্মা বলেন, গাড়ির অতিরিক্ত চাপের কারণে যানজট সৃষ্টি হয়েছে। মূলত মদনপুর হয়ে যাওয়া এশিয়ান হাইওয়ের সড়কের সংস্কারকাজ চলমান থাকা ওই সড়ক দিয়ে ধীরগতিতে গাড়ি পারাপারে এই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। এশিয়ান হাইওয়েতে মালবাহী লরি বিকলের প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘কোনো গাড়ি বিকল হয়নি। প্রয়োজনে আপনারা এশিয়ান হাইওয়ে এসে দেখতে পারেন। বর্তমানে যানজট নিরসনে সেনাবাহিনীর সদস্যরাও কাজ করে যাচ্ছেন।’

