সিন্ডিকেটের কবলে নিত্যপণ্যের বাজার: মেহেরপুরের গাংনীতে ক্রেতার নাভিশ্বাস

রাকিবুল ইসলাম, গাংনী (মেহেরপুর)
মেহেরপুরের গাংনীতে পেঁয়াজ, রসুন, আলুসহ সব ধরনের নিত্যপণ্যের বাজারে হঠাৎ আগুন লেগেছে। ১০ থেকে ১৫ দিনের ব্যবধানে এসব পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। ক্রেতাদের অভিযোগ, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেট এই লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ। যেখানে শীতের এই মৌসুমে শাকসবজি থেকে শুরু করে নিত্যপণ্যের দাম কমার কথা, সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ক্রেতারা বলছেন, পর্যাপ্ত বাজার মনিটরিং না হলে তাঁরা আরও ঠকবেন।
গতকাল শুক্রবার বিকেলে গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে দেখা গেছে, পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১০০ থেকে ১১০ টাকা কেজি, রসুন ৮০ টাকা কেজি এবং আলু ১০০ টাকায় ৪ কেজি। সবজির দামও বেড়েছে।
বাজার করতে আসা মো. ইলিয়াস হোসেন বলেন, ‘বাজারে পেঁয়াজের কেজি ১১০ টাকা। ১০-১৫ দিন আগে পেঁয়াজের দাম ছিল ৭০ থেকে ৮০ টাকা কেজি। রসুন ছিল ৬০ টাকা কেজি। আলু ছিল ১০০ টাকায় ৫ কেজি, এখন ১০০ টাকায় ৪ কেজি। হঠাৎ পেঁয়াজ, রসুন ও আলুর দাম বেড়ে গেল কেন বুঝতে পারছি না। এ ছাড়াও বেড়েছে সবজির দাম।’
বাজার করতে আসা বক্কর আলী বলেন, ‘আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। কিছু জিনিসের দাম এত বাড়ে কেন জানি না। চাষিরা কোনো কিছু বিক্রি করতে গেলে দাম থাকে না। আর কিনতে গেলে দাম বেড়ে যায়। পেঁয়াজ, আলু ও রসুনের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। শীতে সবজির দাম কম থাকে, কিন্তু এখনো দাম কমেনি। কোনো কিছু কিনে স্বস্তি পাচ্ছি না।’
সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘গত হাটেও সবজির দাম কিছুটা কম ছিল। আজকে সবজির দাম বেড়েছে। মানুষ বাজার করে স্বস্তি পাচ্ছে না। যত দিন দাম কমবে না স্বস্তিও মিলবে না। শীত এসে গেছে তবু সবজির দাম কমছে না।’
বামন্দী বাজারের সবজি ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইসহাক আলী বলেন, বেগুনের কেজি ৬০ টাকা, ফুলকপি ৮০, শসা ১০০, শিম ১০০, মুলা ৪০, করলা ৭০-৮০ টাকাসহ প্রায় সব সবজির দাম বেড়েছে। কিছু সবজির দাম গত হাটের চেয়ে ১৫ থেকে ২০ টাকা বেড়েছে।
আরেক ব্যবসায়ী ফারুক আহমেদ বলেন, ‘বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ১০০ থেকে ১১০ টাকা, রসুন ৮০, আলু ১০০ টাকায় ৪ কেজি বিক্রি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, দাম আরও বাড়বে। ১০-১৫ দিন আগেও পেঁয়াজের কেজি ছিল ৭০ থেকে ৮০ টাকা। আর রসুন ছিল ৬০ টাকা।’
গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন বলেন, ‘গাংনী উপজেলায় সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করি দামও কমবে।’
গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। কোনো সিন্ডিকেট তৈরি করতে দেওয়া হবে না। দ্রব্যমূল্যের দাম অতিরিক্ত নিলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর জন্য বাজারের পরিস্থিতি খারাপ হয়। বাজার নিয়ন্ত্রণে সকলের সহযোগিতা চাই।’
মেহেরপুরের গাংনীতে পেঁয়াজ, রসুন, আলুসহ সব ধরনের নিত্যপণ্যের বাজারে হঠাৎ আগুন লেগেছে। ১০ থেকে ১৫ দিনের ব্যবধানে এসব পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। ক্রেতাদের অভিযোগ, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেট এই লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ। যেখানে শীতের এই মৌসুমে শাকসবজি থেকে শুরু করে নিত্যপণ্যের দাম কমার কথা, সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ক্রেতারা বলছেন, পর্যাপ্ত বাজার মনিটরিং না হলে তাঁরা আরও ঠকবেন।
গতকাল শুক্রবার বিকেলে গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে দেখা গেছে, পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১০০ থেকে ১১০ টাকা কেজি, রসুন ৮০ টাকা কেজি এবং আলু ১০০ টাকায় ৪ কেজি। সবজির দামও বেড়েছে।
বাজার করতে আসা মো. ইলিয়াস হোসেন বলেন, ‘বাজারে পেঁয়াজের কেজি ১১০ টাকা। ১০-১৫ দিন আগে পেঁয়াজের দাম ছিল ৭০ থেকে ৮০ টাকা কেজি। রসুন ছিল ৬০ টাকা কেজি। আলু ছিল ১০০ টাকায় ৫ কেজি, এখন ১০০ টাকায় ৪ কেজি। হঠাৎ পেঁয়াজ, রসুন ও আলুর দাম বেড়ে গেল কেন বুঝতে পারছি না। এ ছাড়াও বেড়েছে সবজির দাম।’
বাজার করতে আসা বক্কর আলী বলেন, ‘আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। কিছু জিনিসের দাম এত বাড়ে কেন জানি না। চাষিরা কোনো কিছু বিক্রি করতে গেলে দাম থাকে না। আর কিনতে গেলে দাম বেড়ে যায়। পেঁয়াজ, আলু ও রসুনের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। শীতে সবজির দাম কম থাকে, কিন্তু এখনো দাম কমেনি। কোনো কিছু কিনে স্বস্তি পাচ্ছি না।’
সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘গত হাটেও সবজির দাম কিছুটা কম ছিল। আজকে সবজির দাম বেড়েছে। মানুষ বাজার করে স্বস্তি পাচ্ছে না। যত দিন দাম কমবে না স্বস্তিও মিলবে না। শীত এসে গেছে তবু সবজির দাম কমছে না।’
বামন্দী বাজারের সবজি ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইসহাক আলী বলেন, বেগুনের কেজি ৬০ টাকা, ফুলকপি ৮০, শসা ১০০, শিম ১০০, মুলা ৪০, করলা ৭০-৮০ টাকাসহ প্রায় সব সবজির দাম বেড়েছে। কিছু সবজির দাম গত হাটের চেয়ে ১৫ থেকে ২০ টাকা বেড়েছে।
আরেক ব্যবসায়ী ফারুক আহমেদ বলেন, ‘বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ১০০ থেকে ১১০ টাকা, রসুন ৮০, আলু ১০০ টাকায় ৪ কেজি বিক্রি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, দাম আরও বাড়বে। ১০-১৫ দিন আগেও পেঁয়াজের কেজি ছিল ৭০ থেকে ৮০ টাকা। আর রসুন ছিল ৬০ টাকা।’
গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন বলেন, ‘গাংনী উপজেলায় সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করি দামও কমবে।’
গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। কোনো সিন্ডিকেট তৈরি করতে দেওয়া হবে না। দ্রব্যমূল্যের দাম অতিরিক্ত নিলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর জন্য বাজারের পরিস্থিতি খারাপ হয়। বাজার নিয়ন্ত্রণে সকলের সহযোগিতা চাই।’
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় স্ত্রীর গলাকাটা মরদেহ এবং স্বামীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে কোনাবাড়ী নওয়াব আলী মার্কেট এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।২২ মিনিট আগে
শিশু-কিশোর প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি’র সংগীত বিভাগের ক গ্রুপে দেশসেরা হয়েছে টাঙ্গাইলের প্রেয়সী চক্রবর্তী। আট বছর বয়সী প্রেয়সী টাঙ্গাইল শহরের আকুর টাকুর পাড়া এলাকার সঞ্জয় চক্রবর্তী বাবুল ও রাখী চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ মেয়ে।২ ঘণ্টা আগে
এখন আগের মতো ঘরে ঘরে শীতের পিঠা তৈরি না হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসব মানুষ মাদারীপুর শহরের বিভিন্ন অলিগলি, রাস্তার মোড় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী শীতের পিঠা বিক্রি করছেন। স্বল্প পুঁজি আর কম পরিশ্রমে ভালো লাভ হওয়ায় পিঠা বিক্রির মাধ্যমে এই পরিবারগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে।২ ঘণ্টা আগে
হিমালয়ের হিম বাতাস এসে পঞ্চগড় জেলায় শীতের তীব্রতা বাড়াচ্ছে। তবে সূর্য ওঠার পরই কিছুটা স্বস্তি মেলে। আজ শনিবার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ৯৫ শতাংশ।২ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় স্ত্রীর গলাকাটা মরদেহ এবং স্বামীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে কোনাবাড়ী নওয়াব আলী মার্কেট এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী ধারালো দা দিয়ে স্ত্রীকে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। আহত ইমরান হোসেন (৪০) ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানার আমতলা গ্রামের সুরুজ আলীর ছেলে। তাঁর স্ত্রীর নাম রহিমা খাতুন (৩৫)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কোনাবাড়ী নওয়াব আলী মার্কেট এলাকার ‘একতা ভিলা’র পঞ্চম তলা ভাড়া নিয়ে ইমরান হোসেন (পেশায় কসাই) ও রহিমা খাতুন তাঁদের ১৬ বছর বয়সী মেয়ে শারমিনকে নিয়ে থাকতেন। স্ত্রী ছিলেন গৃহিণী। এটি তাঁদের দ্বিতীয় বিয়ে ছিল।
পারিবারিক কোনো বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। এর জেরে ইমরান হোসেন ধারালো দা দিয়ে প্রথমে স্ত্রী রহিমাকে গলা কেটে হত্যা করেন। এরপর তিনি নিজে একই দা দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান। এই ঘটনা তাঁদের মেয়ে শারমিন প্রত্যক্ষ করেছেন বলে জানা যায়। স্থানীয় লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশকে খবর দেয়।
কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুজনের গলাকাটা দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিক তল্লাশির সময় স্বামী ইমরান হোসেনের দেহে পালস (নাড়ির স্পন্দন) পাওয়ায় তাঁকে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে স্ত্রী রহিমা খাতুনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
ওসি আরও জানান, ঘটনার বিস্তারিত জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় স্ত্রীর গলাকাটা মরদেহ এবং স্বামীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে কোনাবাড়ী নওয়াব আলী মার্কেট এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী ধারালো দা দিয়ে স্ত্রীকে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। আহত ইমরান হোসেন (৪০) ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানার আমতলা গ্রামের সুরুজ আলীর ছেলে। তাঁর স্ত্রীর নাম রহিমা খাতুন (৩৫)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কোনাবাড়ী নওয়াব আলী মার্কেট এলাকার ‘একতা ভিলা’র পঞ্চম তলা ভাড়া নিয়ে ইমরান হোসেন (পেশায় কসাই) ও রহিমা খাতুন তাঁদের ১৬ বছর বয়সী মেয়ে শারমিনকে নিয়ে থাকতেন। স্ত্রী ছিলেন গৃহিণী। এটি তাঁদের দ্বিতীয় বিয়ে ছিল।
পারিবারিক কোনো বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। এর জেরে ইমরান হোসেন ধারালো দা দিয়ে প্রথমে স্ত্রী রহিমাকে গলা কেটে হত্যা করেন। এরপর তিনি নিজে একই দা দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান। এই ঘটনা তাঁদের মেয়ে শারমিন প্রত্যক্ষ করেছেন বলে জানা যায়। স্থানীয় লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশকে খবর দেয়।
কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুজনের গলাকাটা দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিক তল্লাশির সময় স্বামী ইমরান হোসেনের দেহে পালস (নাড়ির স্পন্দন) পাওয়ায় তাঁকে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে স্ত্রী রহিমা খাতুনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
ওসি আরও জানান, ঘটনার বিস্তারিত জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
মেহেরপুরের গাংনীতে পেঁয়াজ, রসুন, আলুসহ সব ধরনের নিত্যপণ্যের বাজারে হঠাৎ আগুন লেগেছে। ১০ থেকে ১৫ দিনের ব্যবধানে এসব পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। ক্রেতাদের অভিযোগ, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেট এই লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ।২ ঘণ্টা আগে
শিশু-কিশোর প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি’র সংগীত বিভাগের ক গ্রুপে দেশসেরা হয়েছে টাঙ্গাইলের প্রেয়সী চক্রবর্তী। আট বছর বয়সী প্রেয়সী টাঙ্গাইল শহরের আকুর টাকুর পাড়া এলাকার সঞ্জয় চক্রবর্তী বাবুল ও রাখী চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ মেয়ে।২ ঘণ্টা আগে
এখন আগের মতো ঘরে ঘরে শীতের পিঠা তৈরি না হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসব মানুষ মাদারীপুর শহরের বিভিন্ন অলিগলি, রাস্তার মোড় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী শীতের পিঠা বিক্রি করছেন। স্বল্প পুঁজি আর কম পরিশ্রমে ভালো লাভ হওয়ায় পিঠা বিক্রির মাধ্যমে এই পরিবারগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে।২ ঘণ্টা আগে
হিমালয়ের হিম বাতাস এসে পঞ্চগড় জেলায় শীতের তীব্রতা বাড়াচ্ছে। তবে সূর্য ওঠার পরই কিছুটা স্বস্তি মেলে। আজ শনিবার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ৯৫ শতাংশ।২ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
শিশু-কিশোর প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি’র সংগীত বিভাগের ক গ্রুপে দেশসেরা হয়েছে টাঙ্গাইলের প্রেয়সী চক্রবর্তী। আট বছর বয়সী প্রেয়সী টাঙ্গাইল শহরের আকুর টাকুর পাড়া এলাকার সঞ্জয় চক্রবর্তী বাবুল ও রাখী চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ মেয়ে।
প্রেয়সী গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছ থেকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ট্রফি ও ৩ লাখ টাকার পুরস্কার গ্রহণ করেছে উপদেষ্টার কার্যালয়ের শাপলা মিলনায়তনে।
শাহীন ক্যাডেটে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া শিশু প্রেয়সী টাঙ্গাইলের সংগীত পরিবারের সন্তান। প্রেয়সীর বড় বোন শ্রেয়সী চক্রবর্তী পাঁচবার সংগীতে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। শ্রেয়সী বর্তমানে আইসিসিআর স্কলারশিপ পেয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকে অধ্যয়ন করছেন। তাঁদের বাবা সঞ্জয় চক্রবর্তী বাবুল নিয়মিত বিভিন্ন চ্যানেলে সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। মা রাখী চক্রবর্তীও একজন ভালো সংগীতশিল্পী।
প্রেয়সীর সফলতায় টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আনন্দের জোয়ার বইছে। আনন্দে উদ্বেলিত প্রেয়সীর বাবা সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, ‘মেয়েরা একদিন সংগীতের মাধ্যমে সব মহলের মন জয় করে কালজয়ী সংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।’
শিশু-কিশোর প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি’র সংগীত বিভাগের ক গ্রুপে দেশসেরা হয়েছে টাঙ্গাইলের প্রেয়সী চক্রবর্তী। আট বছর বয়সী প্রেয়সী টাঙ্গাইল শহরের আকুর টাকুর পাড়া এলাকার সঞ্জয় চক্রবর্তী বাবুল ও রাখী চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ মেয়ে।
প্রেয়সী গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছ থেকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ট্রফি ও ৩ লাখ টাকার পুরস্কার গ্রহণ করেছে উপদেষ্টার কার্যালয়ের শাপলা মিলনায়তনে।
শাহীন ক্যাডেটে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া শিশু প্রেয়সী টাঙ্গাইলের সংগীত পরিবারের সন্তান। প্রেয়সীর বড় বোন শ্রেয়সী চক্রবর্তী পাঁচবার সংগীতে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। শ্রেয়সী বর্তমানে আইসিসিআর স্কলারশিপ পেয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকে অধ্যয়ন করছেন। তাঁদের বাবা সঞ্জয় চক্রবর্তী বাবুল নিয়মিত বিভিন্ন চ্যানেলে সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। মা রাখী চক্রবর্তীও একজন ভালো সংগীতশিল্পী।
প্রেয়সীর সফলতায় টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আনন্দের জোয়ার বইছে। আনন্দে উদ্বেলিত প্রেয়সীর বাবা সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, ‘মেয়েরা একদিন সংগীতের মাধ্যমে সব মহলের মন জয় করে কালজয়ী সংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।’
মেহেরপুরের গাংনীতে পেঁয়াজ, রসুন, আলুসহ সব ধরনের নিত্যপণ্যের বাজারে হঠাৎ আগুন লেগেছে। ১০ থেকে ১৫ দিনের ব্যবধানে এসব পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। ক্রেতাদের অভিযোগ, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেট এই লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ।২ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় স্ত্রীর গলাকাটা মরদেহ এবং স্বামীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে কোনাবাড়ী নওয়াব আলী মার্কেট এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।২২ মিনিট আগে
এখন আগের মতো ঘরে ঘরে শীতের পিঠা তৈরি না হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসব মানুষ মাদারীপুর শহরের বিভিন্ন অলিগলি, রাস্তার মোড় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী শীতের পিঠা বিক্রি করছেন। স্বল্প পুঁজি আর কম পরিশ্রমে ভালো লাভ হওয়ায় পিঠা বিক্রির মাধ্যমে এই পরিবারগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে।২ ঘণ্টা আগে
হিমালয়ের হিম বাতাস এসে পঞ্চগড় জেলায় শীতের তীব্রতা বাড়াচ্ছে। তবে সূর্য ওঠার পরই কিছুটা স্বস্তি মেলে। আজ শনিবার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ৯৫ শতাংশ।২ ঘণ্টা আগে
মাদারীপুর প্রতিনিধি
অনেকেই অধীর আগ্রহে শীতের জন্য অপেক্ষা করেন। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে শীত এলে মাদারীপুরে নিম্ন আয়ের কিছু মানুষের বাড়তি আয়ের নতুন দিগন্ত খুলে যায়। শীতকালে পিঠা বানিয়ে বিক্রি করাই হয়ে ওঠে তাঁদের প্রধান রোজগারের উৎস, যা দিয়ে চলে পুরো সংসার।
এখন আগের মতো ঘরে ঘরে শীতের পিঠা তৈরি না হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসব মানুষ মাদারীপুর শহরের বিভিন্ন অলিগলি, রাস্তার মোড় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী শীতের পিঠা বিক্রি করছেন। স্বল্প পুঁজি আর কম পরিশ্রমে ভালো লাভ হওয়ায়, পিঠা বিক্রির মাধ্যমে এই পরিবারগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, মাদারীপুর শহরের ডিসি ব্রিজ, শকুনি লেকপাড়, ২ নম্বর শকুনি, কলেজের পেছনে, হাসপাতালের মোড়, থানার মোড়, ইটেরপুল, পুরানবাজার, রেন্ডিতলা, করাচি রোড, চৌরাস্তা, পানিছত্র, কাজীর মোড়, পুরাতন ফেরিঘাট, পাকা মসজিদ রোড, জেলখানার কোনা, সৈয়দারবালী, শকুনি এলাকা, পাকদী, খাগদী, বাদামতলা, মিলন সিনেমা হল-সংলগ্ন এলাকা, লঞ্চঘাট, আমিরাবাদ, মাস্টার কলোনি, সরদার কলোনি, সবুজবাগ, রাস্তি, টিবি ক্লিনিক রোড, নদীর পাড়, পাবলিক লাইব্রেরির সামনে, বিভিন্ন ক্লিনিকের সামনেসহ শতাধিক স্থানে ভ্রাম্যমাণ চুলা বসিয়ে ও ভ্রাম্যমাণ ভ্যানগাড়িতে করে নানা ধরনের পিঠা বিক্রি হচ্ছে।
এই ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় বেশির ভাগ দোকানে স্বামী-স্ত্রী, সন্তানসহ পরিবারের সদস্যরা মিলে কাজ করেন। চাহিদা মেটাতে অনেকে এক থেকে আটটি পর্যন্ত মাটির চুলা ব্যবহার করছেন। দুপুরের পর থেকে বেচাকেনা শুরু হলেও সন্ধ্যার পর ক্রেতাদের ভিড় বাড়ে। অনেকেই বিকেলের নাশতা হিসেবে এই গরম পিঠা খেতে পছন্দ করেন।
এসব দোকানে চিতই, ভাপা, পাটিসাপটা, চাপড়ি, পাকন, মুঠি পিঠা, তেলে ভাজা পিঠা, ছিট রুটিসহ নানা ধরনের পিঠা বানানো হয়। তবে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় চিতই আর ভাপা পিঠা। চিতই পিঠার সঙ্গে দেওয়া হয় শুঁটকি, ধনেপাতা, সরিষা, বাদাম, কালিজিরা, মরিচসহ নানা ধরনের ভর্তা। ভাপা পিঠা তৈরি করা হয় মাদারীপুরের ঐতিহ্যবাহী খেজুরের গুড়, নারকেল ও চালের গুঁড়া দিয়ে। এ ছাড়াও ডাল ও চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি হয় চাপড়ি। মচমচে চাপড়িও ভর্তা দিয়ে খেতে দেখা যায়।
প্রতিটি চিতই পিঠা ১০ টাকা, ভাপা পিঠা ১৫, চাপড়ি ১০, পাটিসাপটা ১৫, তেলে ভাজা পিঠা ১০ ও ছিট রুটি ১০ টাকায় বিক্রি করা হয়। এতে একেকজন পিঠা বিক্রেতার দিনে আয় ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। পিঠা বিক্রির সময় ছাড়া বাকি সময় তাঁরা কেউ রিকশা চালান, কেউ গৃহকর্মীর কাজ করেন, আবার কেউ শ্রমিকের কাজ করেন। তবে শীতের এই সময়ে নিজ উদ্যোগে, নিজের ইচ্ছেমতো আয় করতে পারায় তাঁরা প্রতিবছর পিঠা বিক্রি করে আয় করছেন।
মাদারীপুর শহরের ২ নম্বর শকুনি এলাকার বাসিন্দা শাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘আমার সঙ্গে মা, ভাগনি ও স্ত্রী থাকেন। কেউ ঘরে পিঠা বানায় না। কারণ, মা ও স্ত্রী দুজনে অসুস্থ। তাই যখন পিঠা খেতে ইচ্ছে হয়, তখন রাস্তার পাশের ভ্রাম্যমাণ পিঠার দোকান থেকে কিনে নিই। আমি খাই, সঙ্গে আমার পরিবারও খায়। গরম-গরম পিঠাগুলো দারুণ মজা। সঙ্গে নানা ধরনের ভর্তা আরও বেশি মজা।’
হাজীর হাওলা গ্রামের আরেক বাসিন্দা নুরজাহান বেগম বলেন, ‘আমি স্কুলের শিক্ষক। সময় করে পরিবারের জন্য পিঠা বানাতে পারি না। তাই এই শীতের সময় রাস্তার পাশে ভ্রাম্যমাণ দোকান থেকে পিঠা কিনে এনে পরিবারের সবাইকে নিয়ে খেয়ে থাকি।’
মাদারীপুর শহরের শকুনি লেকপাড়ের পিঠা বিক্রেতা ফাতেমা বেগম বলেন, ‘শীত কেবল শুরু হয়েছে। তবু আমাদের বিক্রি হচ্ছে। তবে শীত বেশি পড়লে পিঠা বিক্রি অনেক বেশি হবে। তখন পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে এবং চুলার সংখ্যা বাড়িয়ে পিঠা বিক্রি করব। এখন প্রতিদিন ২ হাজার টাকার মতো হয়। শীত বাড়লে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা বিক্রি হবে।’
মাদারীপুর শহরের ২ নম্বর শকুনি এলাকার পিঠা বিক্রেতা লিপি বেগম বলেন, ‘বাড়ির সামনে রাস্তায় মাটির চুলায় পিঠা বানিয়ে তা বিক্রি করে লাভ ভালোই হয়। তাই এখন গৃহকর্মীর কাজ ছেড়ে দিয়েছি। পুরো শীতে এই পিঠা বানানোর কাজ করব। শীত গেলে আবার গৃহকর্মীর কাজ করব।’
মাদারীপুর মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিচালক নাজনীন আফরোজ বলেন, ‘শীত এলেই মাদারীপুরের অনেক নারী কাজ খুঁজে পান। তাঁরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভ্রাম্যমাণ পিঠা বিক্রি করেন। অল্প খরচে বেশি লাভ হওয়ায় নারীরা ঘরে বসে না থেকে আয় করছেন, সেটা খুব ভালো উদ্যোগ।’
অনেকেই অধীর আগ্রহে শীতের জন্য অপেক্ষা করেন। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে শীত এলে মাদারীপুরে নিম্ন আয়ের কিছু মানুষের বাড়তি আয়ের নতুন দিগন্ত খুলে যায়। শীতকালে পিঠা বানিয়ে বিক্রি করাই হয়ে ওঠে তাঁদের প্রধান রোজগারের উৎস, যা দিয়ে চলে পুরো সংসার।
এখন আগের মতো ঘরে ঘরে শীতের পিঠা তৈরি না হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসব মানুষ মাদারীপুর শহরের বিভিন্ন অলিগলি, রাস্তার মোড় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী শীতের পিঠা বিক্রি করছেন। স্বল্প পুঁজি আর কম পরিশ্রমে ভালো লাভ হওয়ায়, পিঠা বিক্রির মাধ্যমে এই পরিবারগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, মাদারীপুর শহরের ডিসি ব্রিজ, শকুনি লেকপাড়, ২ নম্বর শকুনি, কলেজের পেছনে, হাসপাতালের মোড়, থানার মোড়, ইটেরপুল, পুরানবাজার, রেন্ডিতলা, করাচি রোড, চৌরাস্তা, পানিছত্র, কাজীর মোড়, পুরাতন ফেরিঘাট, পাকা মসজিদ রোড, জেলখানার কোনা, সৈয়দারবালী, শকুনি এলাকা, পাকদী, খাগদী, বাদামতলা, মিলন সিনেমা হল-সংলগ্ন এলাকা, লঞ্চঘাট, আমিরাবাদ, মাস্টার কলোনি, সরদার কলোনি, সবুজবাগ, রাস্তি, টিবি ক্লিনিক রোড, নদীর পাড়, পাবলিক লাইব্রেরির সামনে, বিভিন্ন ক্লিনিকের সামনেসহ শতাধিক স্থানে ভ্রাম্যমাণ চুলা বসিয়ে ও ভ্রাম্যমাণ ভ্যানগাড়িতে করে নানা ধরনের পিঠা বিক্রি হচ্ছে।
এই ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনায় বেশির ভাগ দোকানে স্বামী-স্ত্রী, সন্তানসহ পরিবারের সদস্যরা মিলে কাজ করেন। চাহিদা মেটাতে অনেকে এক থেকে আটটি পর্যন্ত মাটির চুলা ব্যবহার করছেন। দুপুরের পর থেকে বেচাকেনা শুরু হলেও সন্ধ্যার পর ক্রেতাদের ভিড় বাড়ে। অনেকেই বিকেলের নাশতা হিসেবে এই গরম পিঠা খেতে পছন্দ করেন।
এসব দোকানে চিতই, ভাপা, পাটিসাপটা, চাপড়ি, পাকন, মুঠি পিঠা, তেলে ভাজা পিঠা, ছিট রুটিসহ নানা ধরনের পিঠা বানানো হয়। তবে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় চিতই আর ভাপা পিঠা। চিতই পিঠার সঙ্গে দেওয়া হয় শুঁটকি, ধনেপাতা, সরিষা, বাদাম, কালিজিরা, মরিচসহ নানা ধরনের ভর্তা। ভাপা পিঠা তৈরি করা হয় মাদারীপুরের ঐতিহ্যবাহী খেজুরের গুড়, নারকেল ও চালের গুঁড়া দিয়ে। এ ছাড়াও ডাল ও চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি হয় চাপড়ি। মচমচে চাপড়িও ভর্তা দিয়ে খেতে দেখা যায়।
প্রতিটি চিতই পিঠা ১০ টাকা, ভাপা পিঠা ১৫, চাপড়ি ১০, পাটিসাপটা ১৫, তেলে ভাজা পিঠা ১০ ও ছিট রুটি ১০ টাকায় বিক্রি করা হয়। এতে একেকজন পিঠা বিক্রেতার দিনে আয় ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। পিঠা বিক্রির সময় ছাড়া বাকি সময় তাঁরা কেউ রিকশা চালান, কেউ গৃহকর্মীর কাজ করেন, আবার কেউ শ্রমিকের কাজ করেন। তবে শীতের এই সময়ে নিজ উদ্যোগে, নিজের ইচ্ছেমতো আয় করতে পারায় তাঁরা প্রতিবছর পিঠা বিক্রি করে আয় করছেন।
মাদারীপুর শহরের ২ নম্বর শকুনি এলাকার বাসিন্দা শাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘আমার সঙ্গে মা, ভাগনি ও স্ত্রী থাকেন। কেউ ঘরে পিঠা বানায় না। কারণ, মা ও স্ত্রী দুজনে অসুস্থ। তাই যখন পিঠা খেতে ইচ্ছে হয়, তখন রাস্তার পাশের ভ্রাম্যমাণ পিঠার দোকান থেকে কিনে নিই। আমি খাই, সঙ্গে আমার পরিবারও খায়। গরম-গরম পিঠাগুলো দারুণ মজা। সঙ্গে নানা ধরনের ভর্তা আরও বেশি মজা।’
হাজীর হাওলা গ্রামের আরেক বাসিন্দা নুরজাহান বেগম বলেন, ‘আমি স্কুলের শিক্ষক। সময় করে পরিবারের জন্য পিঠা বানাতে পারি না। তাই এই শীতের সময় রাস্তার পাশে ভ্রাম্যমাণ দোকান থেকে পিঠা কিনে এনে পরিবারের সবাইকে নিয়ে খেয়ে থাকি।’
মাদারীপুর শহরের শকুনি লেকপাড়ের পিঠা বিক্রেতা ফাতেমা বেগম বলেন, ‘শীত কেবল শুরু হয়েছে। তবু আমাদের বিক্রি হচ্ছে। তবে শীত বেশি পড়লে পিঠা বিক্রি অনেক বেশি হবে। তখন পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে এবং চুলার সংখ্যা বাড়িয়ে পিঠা বিক্রি করব। এখন প্রতিদিন ২ হাজার টাকার মতো হয়। শীত বাড়লে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা বিক্রি হবে।’
মাদারীপুর শহরের ২ নম্বর শকুনি এলাকার পিঠা বিক্রেতা লিপি বেগম বলেন, ‘বাড়ির সামনে রাস্তায় মাটির চুলায় পিঠা বানিয়ে তা বিক্রি করে লাভ ভালোই হয়। তাই এখন গৃহকর্মীর কাজ ছেড়ে দিয়েছি। পুরো শীতে এই পিঠা বানানোর কাজ করব। শীত গেলে আবার গৃহকর্মীর কাজ করব।’
মাদারীপুর মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিচালক নাজনীন আফরোজ বলেন, ‘শীত এলেই মাদারীপুরের অনেক নারী কাজ খুঁজে পান। তাঁরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভ্রাম্যমাণ পিঠা বিক্রি করেন। অল্প খরচে বেশি লাভ হওয়ায় নারীরা ঘরে বসে না থেকে আয় করছেন, সেটা খুব ভালো উদ্যোগ।’
মেহেরপুরের গাংনীতে পেঁয়াজ, রসুন, আলুসহ সব ধরনের নিত্যপণ্যের বাজারে হঠাৎ আগুন লেগেছে। ১০ থেকে ১৫ দিনের ব্যবধানে এসব পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। ক্রেতাদের অভিযোগ, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেট এই লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ।২ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় স্ত্রীর গলাকাটা মরদেহ এবং স্বামীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে কোনাবাড়ী নওয়াব আলী মার্কেট এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।২২ মিনিট আগে
শিশু-কিশোর প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি’র সংগীত বিভাগের ক গ্রুপে দেশসেরা হয়েছে টাঙ্গাইলের প্রেয়সী চক্রবর্তী। আট বছর বয়সী প্রেয়সী টাঙ্গাইল শহরের আকুর টাকুর পাড়া এলাকার সঞ্জয় চক্রবর্তী বাবুল ও রাখী চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ মেয়ে।২ ঘণ্টা আগে
হিমালয়ের হিম বাতাস এসে পঞ্চগড় জেলায় শীতের তীব্রতা বাড়াচ্ছে। তবে সূর্য ওঠার পরই কিছুটা স্বস্তি মেলে। আজ শনিবার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ৯৫ শতাংশ।২ ঘণ্টা আগে
পঞ্চগড় প্রতিনিধি
হিমালয়ের হিম বাতাস এসে পঞ্চগড় জেলায় শীতের তীব্রতা বাড়াচ্ছে। তবে সূর্য ওঠার পরই কিছুটা স্বস্তি মেলে। আজ শনিবার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ৯৫ শতাংশ।
এর আগে শুক্রবার সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৪ ডিগ্রি, বৃহস্পতিবার ১৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি এবং বুধবার ১২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায়।
ভোরের কুয়াশা ও তীব্র ঠান্ডা সূর্য উঠলেই কিছুটা কমে যায়। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের তীব্রতা কমে আসে, হাত-পা ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে ওঠে। জালাসি এলাকার বাসিন্দা সামিউল করিম বলেন, ‘ভোরে বাইরে বের হওয়া কষ্টকর, তীব্র শীত লাগে। কিন্তু সূর্য উঠলেই শীত অনেকটা কমে যায়। তখন বাইরে বের হওয়া আর কঠিন মনে হয় না, কাজের চাপও সহজ হয়ে যায়।’
মোটরবাইকের চালক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বাইরে থাকতে হয়। এই শীতে বাইকে বের হলে শীতের কাপড় ছাড়া থাকা যায় না। মুখ, হাত, গলা সব ঢেকে রাখতে হয়, না হলে ঠান্ডায় কাঁপা লাগে।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘টানা কয়েক দিন তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভোররাতে ঠান্ডা বাতাস বেশি সক্রিয় থাকায় তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যায়। তবে সূর্য ওঠার পর স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা উষ্ণতা আসে। আজ (শনিবার) সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চলতি মাসের শেষের দিকে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।’
হিমালয়ের হিম বাতাস এসে পঞ্চগড় জেলায় শীতের তীব্রতা বাড়াচ্ছে। তবে সূর্য ওঠার পরই কিছুটা স্বস্তি মেলে। আজ শনিবার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ৯৫ শতাংশ।
এর আগে শুক্রবার সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৪ ডিগ্রি, বৃহস্পতিবার ১৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি এবং বুধবার ১২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায়।
ভোরের কুয়াশা ও তীব্র ঠান্ডা সূর্য উঠলেই কিছুটা কমে যায়। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের তীব্রতা কমে আসে, হাত-পা ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে ওঠে। জালাসি এলাকার বাসিন্দা সামিউল করিম বলেন, ‘ভোরে বাইরে বের হওয়া কষ্টকর, তীব্র শীত লাগে। কিন্তু সূর্য উঠলেই শীত অনেকটা কমে যায়। তখন বাইরে বের হওয়া আর কঠিন মনে হয় না, কাজের চাপও সহজ হয়ে যায়।’
মোটরবাইকের চালক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বাইরে থাকতে হয়। এই শীতে বাইকে বের হলে শীতের কাপড় ছাড়া থাকা যায় না। মুখ, হাত, গলা সব ঢেকে রাখতে হয়, না হলে ঠান্ডায় কাঁপা লাগে।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘টানা কয়েক দিন তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভোররাতে ঠান্ডা বাতাস বেশি সক্রিয় থাকায় তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যায়। তবে সূর্য ওঠার পর স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা উষ্ণতা আসে। আজ (শনিবার) সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চলতি মাসের শেষের দিকে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।’
মেহেরপুরের গাংনীতে পেঁয়াজ, রসুন, আলুসহ সব ধরনের নিত্যপণ্যের বাজারে হঠাৎ আগুন লেগেছে। ১০ থেকে ১৫ দিনের ব্যবধানে এসব পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। ক্রেতাদের অভিযোগ, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেট এই লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ।২ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় স্ত্রীর গলাকাটা মরদেহ এবং স্বামীকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকালে কোনাবাড়ী নওয়াব আলী মার্কেট এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।২২ মিনিট আগে
শিশু-কিশোর প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি’র সংগীত বিভাগের ক গ্রুপে দেশসেরা হয়েছে টাঙ্গাইলের প্রেয়সী চক্রবর্তী। আট বছর বয়সী প্রেয়সী টাঙ্গাইল শহরের আকুর টাকুর পাড়া এলাকার সঞ্জয় চক্রবর্তী বাবুল ও রাখী চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ মেয়ে।২ ঘণ্টা আগে
এখন আগের মতো ঘরে ঘরে শীতের পিঠা তৈরি না হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসব মানুষ মাদারীপুর শহরের বিভিন্ন অলিগলি, রাস্তার মোড় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী শীতের পিঠা বিক্রি করছেন। স্বল্প পুঁজি আর কম পরিশ্রমে ভালো লাভ হওয়ায় পিঠা বিক্রির মাধ্যমে এই পরিবারগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে।২ ঘণ্টা আগে