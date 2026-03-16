খুলনায় ‘অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেওয়ার’ সময় যুবক গুলিবিদ্ধ

খুলনা নগরীতে ইমন (২৫) নামের এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আজ সোমবার (১৬ মার্চ) বিকেলে নগরীর লবণচরা থানাধীন পশ্চিম টুটপাড়া ও মুজাহিদপাড়া-সংলগ্ন একটি মাঠে ওই যুবকের পায়ে গুলি লাগার ঘটনাটি ঘটে।
পুলিশ বলছে, অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে নিজের গুলিতে আহত হন ওই যুবক। তিনি লবণচরা থানাধীন টুটপাড়া জোড়াকল বাজার এলাকার বাসিন্দা আবুল কাশেমের ছেলে।
এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, ইমন একটি ফাঁকা মাঠে ঘুড়ি উড়াচ্ছিলেন। বেলা আড়াইটার দিকে তিনটি মোটরসাইকেলে সাত-আটজন যুবক হেলমেট পরা অবস্থায় এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ইমনের হাঁটুতে লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন।
খুলনা মহানগর পুলিশের (কেএমপি) উপপুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘মুজাহিদপাড়ার ফাঁকা মাঠে ইমনসহ আরও দুজন যুবক অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। নিজের গুলিতে আহত হয় ওই যুবক। তার বাম পায়ের হাঁটুর নিচে গুলিটি বিদ্ধ হয়। সঙ্গে থাকা আরও দুই যুবক তাকে ফেলে রেখে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পায়ের গুলি বের করার জন্য তাকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়েছে। সুস্থ হলে আমরা তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করব।’
