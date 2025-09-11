গাংনীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
মেহেরপুরের গাংনীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একটি অবৈধ সচল ওয়ান শুটারগান (আগ্নেয়াস্ত্র) উদ্ধার করেছে র্যাব-১২, সিপিসি-৩ মেহেরপুর। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার হিজলবাড়ী বটতলার মাঠ নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে র্যাব-১২।
লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, র্যাবের কাছে গোপন খবর ছিল যে হিজলবাড়ী বটতলার মাঠ এলাকায় দেশীয় প্রযুক্তির একটি অস্ত্র লুকানো আছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে র্যাবের একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। পরে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি লাল শপিং ব্যাগের ভেতরে লাল কাপড়ে মোড়ানো লোহার তৈরি অবৈধ ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়।
র্যাবের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে সব ধরনের অপরাধীকে আইনের আওতায় আনতে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
