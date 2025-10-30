Ajker Patrika
> সারা দেশ

বাগেরহাটে মুনিগঞ্জ সেতুর নিচ থেকে ব্যবসায়ী উদ্ধার, হাসপাতালে মৃত্যু

বাগেরহাট প্রতিনিধি
ক্যাপশন: উদ্ধার করা ব্যবসায়ী ইব্রাহিম শেখ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ক্যাপশন: উদ্ধার করা ব্যবসায়ী ইব্রাহিম শেখ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাট শহরের মুনিগঞ্জ সেতুর নিচের পিলার-সংলগ্ন বেজমেন্ট থেকে ইব্রাহিম শেখ (৬০) নামের এক ব্যবসায়ীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাসপাতালে ভর্তি করার প্রায় দুই ঘণ্টা পর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ওই ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তির পায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। তিনি সাদা পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরিহিত ছিলেন এবং পায়ে কালো রঙের জুতা ও মোজা ছিল।

নিহত ব্যবসায়ী ইব্রাহিম শেখ বাগেরহাট শহরের নোনাডাঙ্গা এলাকার বাবর আলী শেখের ছেলে। ব্যবসার কারণে তিনি স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে রাজধানীর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় থাকতেন। তবে এলাকায় এলে তিনি সদর উপজেলার কান্দাপাড়া এলাকায় শ্বশুরবাড়ির পাশে নির্মাণ করা নিজ বাড়িতে অবস্থান করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কান্দাপাড়ার ওই বাড়ি বিক্রির উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা থেকে বাগেরহাটে এসেছিলেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়ে বাগেরহাটে এসে পৌঁছাননি।

বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ-উল-হাসান জানান, নিহত ব্যক্তির মরদেহের সুরতহাল (প্রাথমিক পরীক্ষা) সম্পন্ন হয়েছে এবং ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে। এই ঘটনায় প্রাথমিকভাবে একটি অপমৃত্যুর মামলা (ইউডি কেস) করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো অভিযোগ দাখিল করা হয়নি।

> সারা দেশ

কুমিল্লায় এনসিপি নেতার পদত্যাগ

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
মো. মাসুদ আলম। ছবি: সংগৃহীত
মো. মাসুদ আলম। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী মো. মাসুদ আলম পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) স্বেচ্ছায় তিনি এই পদ থেকে সরে দাঁড়ান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মো. মাসুদ আলম জানান, তিনি এনসিপির কুমিল্লা জেলার তত্ত্বাবধায়ক ও জেলা প্রধান সমন্বয়কারী বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

নিজের পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘আমি মো. মাসুদ আলম, যুগ্ম সমন্বয়কারী (এনসিপি), ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা, কুমিল্লা। স্বেচ্ছায়, সুস্থ মস্তিষ্কে ও নিজের সিদ্ধান্তের আলোকে “জাতীয় নাগরিক পার্টি”-এর ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা সমন্বয় কমিটির “যুগ্ম সমন্বয়কারী” পদ থেকে পদত্যাগ করছি। আমার পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।’

পদত্যাগের কারণ জানতে চাইলে মো. মাসুদ আলম বলেন, ‘এনসিপি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে কেউ এসে পদ-পদবি নিয়ে সংগঠনকে বিতর্কিত করবে, গ্রুপিং সৃষ্টি করবে বা জুলাই বিপ্লবের সহযোগী দলকে নিয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়াবে। আমি এমন কার্যকলাপ মেনে নিতে পারিনি।’

মাসুদ আলম আরও বলেন, ‘যদিও আমি সংগঠনের কার্যক্রমে বেশি সময় দিতে পারিনি। তারপরও সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আমাকে রাখা হচ্ছে। ব্রাহ্মণপাড়ার কয়েকজন মানসিকভাবে অস্থির প্রতিনিধির হীনম্মন্য আচরণে আমি হতাশ। তাই সংগঠন থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

তবে ভবিষ্যতে সংগঠন পুনর্গঠিত হলে পুনরায় এনসিপিতে যোগদানের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন তিনি। ‘যদি নতুন কমিটি ঘোষণা করে এসব বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে অপসারণ করা হয় এবং রাজনৈতিক হীনম্মন্যতা দূর করা হয়, তাহলে সংগঠন প্রয়োজন মনে করলে আবারও ভেবে দেখব, ইনশা আল্লাহ’—বলেন তিনি।

> সারা দেশ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ৪৯
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার মুহম্মদ আব্দুর রকিব। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার মুহম্মদ আব্দুর রকিব। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে ‘মা জুয়েলার্স’ নামক দোকানে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় মূল আসামি কামাল পারভেজ মিলন (৪৬) ও অপর আসামি মো. খলিল মৃধাকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৭ ভরি সোনা ও নগদ ৫ লাখ টাকাসহ চুরির কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান এসপি মুহম্মদ আব্দুর রকিব। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অবস) মো. লুৎফুর রহমান, সহকারী পুলিশ সুপার মুকুর চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেপ্তার আসামি পারভেজ সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানার ফিরোজপুর গ্রামের ইসমাইল সরদারের ছেলে। তিনি বাস করেন খুলনা সদরের নিরালা আবাসিক এলাকায়।

অপর আসামি খলিল পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানি থানার দক্ষিণ ইন্দুরকানি গ্রামের নেছার উদ্দিন মৃধার ছেলে। তিনি থাকেন চাঁদপুর সদরের এনায়েতনগর শেখের হাট আশ্রয় বাড়িতে।

ফরিদগঞ্জ থানা পুলিশ জানায়, ১৫ অক্টোবর দিবাগত রাতে বাজারের থানা মোড় এলাকার মন্টু কর্মকারের মা জুয়েলার্সে চুরি হয়। চোর চক্র তাঁর দোকানের ক্যাশ বাক্সের তালা ভেঙে নগদ প্রায় ২৫ হাজার টাকা ও দোকানের ভেতরে থাকা সিন্দুকের তালা ভেঙে ২৪ ভরি ৯ আনা সোনা, যার আনুমানিক মূল্য ৫০ লাখ টাকা এবং ৩৫ ভরি রুপা, যার আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ৫ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে গ্রেপ্তার দুই আসামি ও উদ্ধার করা সরঞ্জাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে গ্রেপ্তার দুই আসামি ও উদ্ধার করা সরঞ্জাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

এই ঘটনায় ব্যবসায়ী মন্টু কর্মকার ২২ অক্টোবর ফরিদগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব পান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আরিফুর রহমান। তিনি প্রথমে মূল আসামি পারভেজকে ২৯ অক্টোবর ভোর সাড়ে ৪টার দিকে খুলনা শহরের নিউমার্কেট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেন। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে, থানার অপর একটি টিম সদর উপজেলার এনায়েতনগর থেকে একই দিন ভোর সাড়ে ৫টার দিকে খলিলকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সুপার (এসপি) মুহাম্মদ আব্দুর রকিব বলেন, পারভেজের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর ভাড়া বাসা থেকে ৭ ভরি ১ আনা ১ রত্তি স্বর্ণালংকারসহ দুটি মোবাইল ফোন এবং চোরাই কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। পারভেজ জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, চুরি করে নেওয়া স্বর্ণালংকারের মধ্যে ১২ ভরি স্বর্ণালংকার বিভিন্ন জায়গায় ১৩ লাখ ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন এবং ওই টাকা থেকে তাঁর সহযোগী খলিল মৃধাকে ৫ লাখ টাকা দেন। খলিলের কাছ থেকে পুলিশ ওই ৫ লাখ টাকা উদ্ধার করে। বাকি ৫ ভরি সোনা উদ্ধার ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, ‘কামাল পারভেজ মিলন আন্তজেলা চোর চক্রের মূল হোতা। সে তার সহযোগী অন্যান্য আসামিদের সহায়তায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় স্বর্ণালংকারের দোকানে কৌশলে চুরি করে আসছে। তার বিরুদ্ধে ৭টি মামলা এবং খলিল মৃধার বিরুদ্ধে দুটি সিআর মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। তাদেরকে আজই চাঁদপুর আদালতে সোপর্দ করা হবে।’

> সারা দেশ

টঙ্গিবাড়ীতে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে অপহরণ করে বিয়ের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৩

টঙ্গিবাড়ী (মুন্সিগঞ্জ) প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার করা তিন আসামি। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্রেপ্তার করা তিন আসামি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে এক অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রীকে অপহরণ করে জোরপূর্বক বিয়ের চেষ্টা করার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টঙ্গিবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার ব্যাপারীকান্দি গ্রামের মো. উজ্জল হাসান (২২), টঙ্গিবাড়ী উপজেলার পাঁচগাঁও গ্রামের আতাউল হক ঢালীর ছেলে মো. সিয়াম ঢালী (২০) এবং একই উপজেলার হাসাইল গ্রামের আবুল দেওয়ানের ছেলে মো. ইসমাঈল হোসেন দেওয়ান (২০)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে ওই তিন যুবক ওই ছাত্রীকে অপহরণ করে মুন্সিগঞ্জ সদর এলাকায় নিয়ে জোরপূর্বক বিয়ের চেষ্টা চালান। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বুধবার (২৯ অক্টোবর) মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে। পরে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়।

> সারা দেশ

বগুড়ায় হাতকড়াসহ পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

বগুড়া প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার রেজ্জাকুল ইসলাম রাজু। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্রেপ্তার রেজ্জাকুল ইসলাম রাজু। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশের ওপর হামলা করে হাতকড়াসহ পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতা রেজ্জাকুল ইসলাম রাজুকে গ্রেপ্তার করেছে বগুড়া র‍্যাব। বুধবার দিবাগত রাতে ঢাকার আশুলিয়া থানার নবীনগর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাব-১২ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার ফিরোজ আহম্মেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেপ্তার রাজু শিবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান। তাঁর নামে একাধিক মামলা রয়েছে।

জানা গেছে, ৪ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টার দিকে শিবগঞ্জ উপজেলার চক ভোলাখাঁ গ্রামে তাঁর মামাতো ভাইয়ের বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাজু। এই খবর পেয়ে শিবগঞ্জ থানা-পুলিশ তাঁকে আটক করে হাতকড়া পড়ায়। এ সময় রাজুর চিৎকার শুনে এলাকাবাসী পুলিশের ওপর হামলা করে রাজুকে হাতকড়াসহ ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে রাজুকে প্রধান আসামি করে দুই শতাধিক নারী-পুরুষের বিরুদ্ধে মামলা করে।

পুলিশ রাজুকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও ওই গ্রামের ১১ নারী এবং ১০ জন পুরুষকে গ্রেপ্তার করে। রাজু দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার রাজুকে শিবগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

