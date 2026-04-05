খুলনায় হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩০০

খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় আজ রোববার (৫ এপ্রিল) দুপুর পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালগুলোতে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩০০-তে দাঁড়িয়েছে। বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের দপ্তর থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
সূত্রমতে, হামের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে আজ রোববার দুপুর পর্যন্ত বিভাগের ১০ জেলায় ৩০০ শিশু হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা কুষ্টিয়া জেলায়। জেলাটিতে হামের উপসর্গ নিয়ে সর্বোচ্চ ১০৩ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। মারা গেছে দুজন। এ ছাড়া খুলনায় ৫৮, যশোরে ৫৯, বাগেরহাটে ৬, চুয়াডাঙ্গায় ৬, ঝিনাইদহে ১৮, মাগুরায় ১৭, মেহেরপুরে ৪, নড়াইলে ১২ এবং সাতক্ষীরায় ১৬ শিশু চিকিৎসাধীন।
আজ হামের উপসর্গ নিয়ে নতুন করে বিভাগের হাসপাতালগুলোতে ভর্তি হয়েছে ৫৬ শিশু। এর মধ্যে সাতক্ষীরায় ১৩, কুষ্টিয়ায় ১২, খুলনায় ৬, যশোরে ৫, বাগেরহাটে ২, চুয়াডাঙ্গায় ৩, ঝিনাইদহে ৩, মাগুরায় ৫, মেহেরপুর ২ ও নড়াইলে ৫ শিশু নতুন করে ভর্তি হয়েছে।
খুমেক হাসপাতালে ১ এপ্রিল হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১১, ২ এপ্রিল ১৫, ৩ তারিখ ১৯, গতকাল ৪ এপ্রিল ১৪ এবং আজ ৫ এপ্রিল ১ জন। এসব রোগীর মধ্যে অনেকেই চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছে। ফলে বর্তমানে খুলনা মেডিকেলে বর্তি রয়েছে ১৫ রোগী।
জানতে চাইলে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান সৈয়েদা রুখশানা পারভীন বলেন, হাম অত্যন্ত সংক্রামক একটি ভাইরাস রোগ। আক্রান্ত শিশু হাঁচি-কাশির মাধ্যমে সহজেই অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে যেসব শিশু নিয়মিত টিকা পায়নি বা অপুষ্টিতে ভুগছে, তাদের ঝুঁকি বেশি। তিনি বলেন, ‘খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ অন্যান্য হাসপাতালে হামসহ সংক্রামক রোগে আক্রান্তদের ভর্তি করা হয় না। কিন্তু এই রোগের গুরুত্ব বিবেচনায় ও খুলনায় যে সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালটি রয়েছে, তার সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের এখানে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একটি আইসোলেশন সেন্টার তৈরি করে শিশুদের রাখা হয়েছে।’
