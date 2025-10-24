Ajker Patrika
বাগেরহাটে বাসচাপায় ঠিকাদার নিহত

বাগেরহাট প্রতিনিধি
নিহত মো. শামীম তালুকদার। ছবি: সংগৃহীত
নিহত মো. শামীম তালুকদার। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাটে বাসচাপায় মো. শামীম তালুকদার (৩০) নামের এক ঠিকাদার নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টায় খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়কের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শামীম তালুকদার শরণখোলা উপজেলার কদমতলা গ্রামের মতি তালুকদারের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শহরের মেগনিতলা এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সকালে বাসা থেকে বের হয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে শহরে যাচ্ছিলেন শামীম। ঢাকা থেকে আসা ফাল্গুনি পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস পেছন থেকে তাঁর মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় শামীমকে উদ্ধার করে বাগেরহাট ২৫০ শয্যার হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদ-উল হাসান বলেন, চাপা দেওয়া বাসটিকে জব্দ করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির মরদেহ হাসপাতালে রয়েছে। পরিবারের ইচ্ছা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

