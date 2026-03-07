Ajker Patrika
খুলনায় ৫টি অস্ত্র, ৯৬টি গু‌লিসহ নারী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
অস্ত্র, গুলি। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা মহনগরীর নিজ খামার এলাকা থে‌কে ৫টি অস্ত্র, ৯৬টি গু‌লিসহ সুরাইয়া না‌মের এক নারী‌কে আটক ক‌রে‌ছে পু‌লিশ। আজ শ‌নিবার সকাল সা‌ড়ে ৯টার দি‌কে তাঁকে আটক করা হয়। আটক ওই নারী সাতক্ষীরা সদর এলাকার বা‌সিন্দা।

লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তু‌হিনুজ্জামান বিষয়‌টি নি‌শ্চিত ক‌রে‌ছেন। তি‌নি ব‌লেন, সাতক্ষীরা থে‌কে এক‌টি মাদ‌কের চালান খুলনা হ‌য়ে ঢাকায় যা‌বে, এমন সংবা‌দের ভি‌ত্তি‌তে পু‌লিশ ও মাদক অধিদপ্ত‌রের কর্মকর্তারা নিজ খামার এলাকায় যৌথ অভিযান প‌রিচালনা ক‌রেন।

এ সময় সাতক্ষীরা থে‌কে ঢাকাগামী ইমাদ প‌রিবহনের একটি বাস নিজ খামার এলাকায় পৌঁছা‌লে গা‌ড়ি‌তে তল্লাশি চালান তাঁরা। সুরাইয়া পারভীন সু‌মির গ‌তি‌বি‌ধি স‌ন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাঁর শরীর ও ব্যাগ তল্লাশি করা হয় এবং সেখানে ৫‌টি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন ও ৯৬টি গু‌লি উদ্ধর করা হয়। প‌রে তাঁকে লবণচরা থানায় নেওয়া হয়। এই ঘটনায় তাঁর বিরু‌দ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, কয়েকজন চিকিৎসক অনুপস্থিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

কিডনি রোগীরা রোজায় কীভাবে খাবেন

রাজশাহীতে পুলিশ পাহারায় জ্বালানি তেল বিক্রি

দাম্পত্য কলহের জেরে আত্মহত্যার চেষ্টা, ঢামেকে গৃহবধূর মৃত্যু

খুলনায় ৫টি অস্ত্র, ৯৬টি গু‌লিসহ নারী আটক

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, কয়েকজন চিকিৎসক অনুপস্থিত

