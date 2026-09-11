Ajker Patrika
En
খুলনা

চাকরির প্রলোভনে যুবককে হোটেলে নিয়ে নির্যাতন, অভিযুক্তসহ আটক ৮

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
চাকরির প্রলোভনে যুবককে হোটেলে নিয়ে নির্যাতন, অভিযুক্তসহ আটক ৮

খুলনায় চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক যুবককে আবাসিক হোটেলের কক্ষে আটকে মারধর, বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ এবং মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সৈয়দ সোহাগ হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর সাতরাস্তা মোড়ের স্বপ্ন মহল আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় হোটেলে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে আরও সাতজনকে আটক করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নগরীর বয়রা রায়েরমহল মন্দির মোড় এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে ইমরান হোসেনকে অনলাইনে চাকরি দেওয়ার কথা বলে স্বপ্ন মহল আবাসিক হোটেলে ডেকে নেয় একটি প্রতারক চক্র। চক্রটি ইমরানকে হোটেলের ৩০৬ নম্বর কক্ষে আটকে মারধর ও বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ করে। এরপর তাঁর কাছে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

মুক্তিপণ দিতে রাজি না হওয়ায় ইমরানকে আবারও মারধর করা হয়। একপর্যায়ে তাঁর মুঠোফোন ব্যবহার করে পরিচিতদের কাছে কল করে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ২৬ হাজার টাকা আদায় করা হয়। একই সঙ্গে ইমরানের মুঠোফোন এবং মানিব্যাগে থাকা ১ হাজার ৩০০ টাকা নেওয়া হয়।

এ ছাড়া মুক্তিপণের বাকি টাকা না দিলে ধারণ করা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। পরে ঘটনাটি জানাজানি হলে রাতে পুলিশ হোটেলে অভিযান চালিয়ে চার নারী ও চার পুরুষকে আটক করে।

কোতোয়ালি থানার ওসি লোকমান হোসেন রিপন বলেন, খবর পেয়ে ওই হোটেলে অভিযান চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। এ ছাড়া হোটেলের বিভিন্ন কক্ষ তল্লাশি করে তাসনিম, মিম আক্তার, সপ্না, মিতু, ফয়সাল ইসলাম, তারেক হাওলাদার ও মেহেদী হাসান শান্ত নামে আরও সাতজনকে আটক করা হয়। এ সময় হোটেল থেকে ইয়াবাসহ সেবনের সরঞ্জামও উদ্ধার করা হয়।

বিষয়:

মারধরহোটেলখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবরচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত