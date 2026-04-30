Ajker Patrika
জয়পুরহাট

জয়পুরহাটে জুলাই আন্দোলন ও হত্যা মামলায় ৭ আ.লীগ নেতার আত্মসমর্পণ

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
জয়পুরহাটে জুলাই আন্দোলন ও হত্যা মামলায় ৭ আ.লীগ নেতার আত্মসমর্পণ
জয়পুরহাটে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শিক্ষার্থী বিশাল মেহেদী হত্যাসহ জুলাই গণহত্যা ও বিস্ফোরক আইনের একাধিক মামলায় সাত আওয়ামী লীগ নেতা আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁরা জয়পুরহাট অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক মিলন চন্দ্র পাল তাঁদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আত্মসমর্পণকারী আসামিরা হলেন আব্দুল কুদ্দুস ফকির, মিনহাজুর রহমান মিথুন, রফিকুল ইসলাম মাস্টার, জিয়াউর রহমান, আলী আকবর মণ্ডল, এনামুল হক ফকির ও ফজলুর রহমান। তাঁদের মধ্যে কেউ কালাই উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা, কেউ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, আবার কেউ যুবলীগ ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল পদে রয়েছেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় (৪ আগস্ট ২০২৪) শিক্ষার্থী বিশাল মেহেদী হত্যাসহ জুলাই গণহত্যা ও বিস্ফোরক আইনে করা একাধিক মামলায় তাঁরা অভিযুক্ত।

এ বিষয়ে কোর্ট ইন্সপেক্টর আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, আসামিরা আদালতে জামিন আবেদন করেছিলেন। তবে আদালত আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

শিক্ষার্থীজয়পুরহাটজয়পুরহাট সদরআন্দোলনহত্যাজামিনগণহত্যাআত্মসমর্পণম্যাজিস্ট্রেট
সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

বগুড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

বগুড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

নাসার নজরুলের গুলশানের জমিসহ বাড়ি ক্রোক চায় ইউসিবিএল, আদালতের নোটিশ

নাসার নজরুলের গুলশানের জমিসহ বাড়ি ক্রোক চায় ইউসিবিএল, আদালতের নোটিশ

জয়পুরহাটে জুলাই আন্দোলন ও হত্যা মামলায় ৭ আ.লীগ নেতার আত্মসমর্পণ

জয়পুরহাটে জুলাই আন্দোলন ও হত্যা মামলায় ৭ আ.লীগ নেতার আত্মসমর্পণ

দুদকের মামলায় ব্যাংক কর্মকর্তার ১০ বছরের কারাদণ্ড

দুদকের মামলায় ব্যাংক কর্মকর্তার ১০ বছরের কারাদণ্ড