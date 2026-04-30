জয়পুরহাটে জুলাই আন্দোলন ও হত্যা মামলায় ৭ আ.লীগ নেতার আত্মসমর্পণ

জয়পুরহাটে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শিক্ষার্থী বিশাল মেহেদী হত্যাসহ জুলাই গণহত্যা ও বিস্ফোরক আইনের একাধিক মামলায় সাত আওয়ামী লীগ নেতা আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁরা জয়পুরহাট অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক মিলন চন্দ্র পাল তাঁদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
আত্মসমর্পণকারী আসামিরা হলেন আব্দুল কুদ্দুস ফকির, মিনহাজুর রহমান মিথুন, রফিকুল ইসলাম মাস্টার, জিয়াউর রহমান, আলী আকবর মণ্ডল, এনামুল হক ফকির ও ফজলুর রহমান। তাঁদের মধ্যে কেউ কালাই উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা, কেউ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, আবার কেউ যুবলীগ ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল পদে রয়েছেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় (৪ আগস্ট ২০২৪) শিক্ষার্থী বিশাল মেহেদী হত্যাসহ জুলাই গণহত্যা ও বিস্ফোরক আইনে করা একাধিক মামলায় তাঁরা অভিযুক্ত।
এ বিষয়ে কোর্ট ইন্সপেক্টর আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, আসামিরা আদালতে জামিন আবেদন করেছিলেন। তবে আদালত আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।
