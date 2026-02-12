ঝিনাইদহ-৩ আসনে দাঁড়িপাল্লার মতিয়ার রহমান বিজয়ী

কোন সহিংস ঘটনা ছাড়াই উৎসব মুখর পরিবেশে ঝিনাইদহ-৩ আসনে সম্পন্ন হয়েছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ ও গণভোট নির্বাচন। নির্বাচনে ১ লাখ ৭৪ হাজার ১২৭ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা মতিয়ার রহমান।
তাঁর নিকটতম ধানের শীর্ষের প্রার্থী পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৯০৩ ভোট।
কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী ও সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা এনামুল হাসান জানান, (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) দুই উপজেলা নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ-৩ সংসদীয় আসন।
এ দুই উপজেলার মোট ভোটার ছিল ৪ লাখ ৩১ হাজার ১৫ জন। যার মধ্যে ২ লাখ ১৭ হাজার ৪ শত ৭০ জন পুরুষ আর ২ লাখ ১৩ হাজার ৫ শত ৪২ জন নারী। এ ছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৩ জন। এ ভোট নেয়া হবে ১৬৬টি কেন্দ্রের ৭৭৯টি বুথের মাধ্যমে।
বৃহস্পতিবার সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে ভোট গ্রহন শুরু হয়। চলে বিকেল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত। কেন্দ্রগুলোয় সকাল থেকে ভোটার উপস্থিতি ছিল ভাল ছিল। তবে প্রতি কেন্দ্রে নারী ভোটার ছিল চোখে পড়ার মতো।
তবে হাঁ না ভোটের কোন ফলাফল পাওয়া যায়নি।
চার দশক পর আবারও রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের এমপি নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি ১,৬৯,৭৮৪ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।১ মিনিট আগে
খুলনা-৫ (ফুলতলা ডুমুরিয়া) আসনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার পরাজিত হয়েছেন। তিনি ২ হাজার ৭০২ ভোটের ব্যবধানে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলী আসগার লবির কাছে পরাজিত হয়েছেন।৫ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। দাউদকান্দি উপজেলার ১০৭টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৩৯৪ ভোট।১০ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোরের চারটি আসনের সব কটিতেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন—নাটোর-১ আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু ও নাটোর-৪ আসনে আব্দুল আজিজ।১৪ মিনিট আগে