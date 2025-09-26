Ajker Patrika
নলছিটিতে গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যা, টাকা লুটের অভিযোগ

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় সুখী বেগম (৫০) নামের এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যা করে টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ভোরে উপজেলার দপদপিয়া ইউনিয়নের ভরতকাঠি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সুখী বেগম ভরতকাঠি গ্রামের মাংস ব্যবসায়ী মনির হাওলাদারের স্ত্রী।

নিহতের স্বামী মনির হাওলাদার বলেন, ‘ভোরের দিকে আমি গরু জবাইয়ের উদ্দেশ্যে ছেলেকে নিয়ে জিরো পয়েন্ট এলাকায় দোকানে যাই। সকালে খবর পাই স্ত্রী কোনো সাড়া দিচ্ছে না। বাড়ি এসে দেখি দরজা-জানালা বন্ধ। জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে দেখি স্ত্রী মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ড্রয়ারে রাখা গরু কেনার প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা নেই।’

ঘটনার সময় সুখী বেগম ঘরে একা ছিলেন। স্বজনদের অভিযোগ, হত্যাকারীরা তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যার পর ঘরে থাকা টাকা নিয়ে গেছে। খবর পেয়ে নলছিটি থানা-পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুস ছালাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

