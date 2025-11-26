সংঘর্ষের পর যবিপ্রবি ক্যাম্পাস থমথমে, সেই দোকানদার আটক

যশোর প্রতিনিধি
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি) ক্যাম্পাস এবং ঘটনাস্থল আমবটতলা মোড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলেও হয়নি কোনো ক্লাস-পরীক্ষা। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের পদচারণাও ছিল কম। এদিকে শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্তের অভিযোগে দোকানদার মুনায়েম হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ।
বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত সোমবার যবিপ্রবির এক নারী শিক্ষার্থী আমবটতলা বাজারে মুনায়েম হোসেনের মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকানে যান। দোকানদার ওই শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্ত করেন। বিষয়টি নারী শিক্ষার্থী তাঁর সহপাঠীদের জানালে গতকাল মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় দোকানদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যান তাঁরা। একপর্যায়ে দোকানদারের সঙ্গে তাঁদের বাগ্বিতণ্ডা হয় এবং শিক্ষার্থীরা দোকানদারকে মারধর করেন।
এর জেরে দোকানদারেরা একত্র হয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান। সংঘর্ষের একপর্যায়ে তাঁরা মাইকে ঘোষণা দিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার জন্য এলাকাবাসীকে ডাকেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে ক্যাম্পাস এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সাংবাদিকসহ আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ শিক্ষার্থী। ক্যাম্পাসের এক সাংবাদিকের সাইকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও প্রক্টরিয়াল টিমের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে উভয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।
রাত ৯টার পর সেনা ও পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনের। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দ্রুত বিচারের দাবিতে চৌগাছা–যশোর সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাস্থলে দেরিতে পৌঁছানোয় ক্ষোভ জানিয়ে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মজিদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসাইন আল মামুনের পদত্যাগের দাবিতে প্রায় চার ঘণ্টা তাঁদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে রাত দেড়টার দিকে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষকে ছেড়ে দেন।
সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ। শিক্ষার্থীকে উত্ত্যক্তের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন।
এদিকে ঘটনার পর থেকে বাজারের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। অনেকে গ্রেপ্তার আতঙ্কে দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন। ক্যাম্পাস কিংবা বাজারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন না থাকলেও পুলিশের টহল অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় চুড়ামনকাটি ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য আব্দুল মান্নান বলেন, ভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এককাট্টা গ্রামবাসী। অনেক শিক্ষার্থী আমবটতলায় এসে চা খেয়েও টাকা দেন না, বরং ঝাড়ি মারেন। বাজারের এক দোকানদারকে শিক্ষার্থীরা মেরেছেন, সেটার প্রতিবাদ করায় ছাত্ররা আগে হামলা করেছেন। ঘটনার পর যে দোকানদারের সঙ্গে বিরোধ ছিল, পুলিশ তাঁকে আটক করেছে। এখন বাজারে গ্রেপ্তার আতঙ্ক বিরাজ করছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, উত্ত্যক্তের বিষয়টি জানতে পেরে তাঁরা দোকানদারের কাছে প্রশ্ন করতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বড় একটি দল তাঁদের ওপর হামলা চালায়। শিক্ষার্থীরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে পেছন থেকে ইট নিক্ষেপ করা হয়।
আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যবিপ্রবির ক্যাম্পাসে দেখা যায়, ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের পদচারণা অনেক কম। ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকলেও প্রশাসনিক কার্যক্রম চলছে। আহত শিক্ষার্থীদের কয়েকজন ক্যাম্পাসের আর এম খান মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আবার কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। আজ হাটের দিন হলেও সংঘর্ষের ঘটনাস্থল আমবটতলা বাজারের অধিকাংশ দোকান বন্ধ রয়েছে। সড়কের ওপর বিক্ষিপ্তভাবে ইটপাটকেল পড়ে রয়েছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন দোকানদার বলেন, ‘কোনো দোকানদার চান না শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঝামেলা করতে। কারণ, শিক্ষার্থীরাই এসব দোকানদারের ক্রেতা। কিন্তু শিক্ষার্থীরা দুই দফা এক দোকানদারকে মারধর করেছেন। আমরা মুনায়েমের পক্ষে ক্ষমা চেয়েছি। তারপরেও মারধর করায় দোকানদারেরা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়।’
কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমরা ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে পারছি না। আমবটতলায় গেলে তারা আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। আমরা নিরাপত্তার শঙ্কায় রয়েছি।’
এ বিষয়ে যবিপ্রবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল মজিদ বলেন, ‘আমাদের প্রক্টরিয়াল বডিসহ অনেক শিক্ষক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আসতে দেরি করায় পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। সংঘর্ষে আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী আতঙ্কিত ও আহত। তাই আজ ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়েছে। শনিবার থেকে নিয়মিত ক্লাস চলবে।’ উপাচার্য আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ওপর এলাকাবাসীর হামলা নিন্দনীয়। আমরা বিষয়টি নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং বাজার কমিটির সঙ্গে বসে এ ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে আলোচনা করব।’
যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার বলেন, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। একটি মামলায় অভিযুক্ত দোকানিকে আটক করা হয়েছে। কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে আটক করা হবে না। ঘটনাস্থলে পুলিশ টহল অব্যাহত রেখেছে।
যশোর প্রতিনিধি
বেরোবি সংবাদদাতা
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) র্যাগিংয়ের ঘটনায় তিন শিক্ষার্থীকে পৃথক মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী জানান, ‘র্যাগিং এবং যৌন নিপীড়নের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জিরো টলারেন্স। আমরা ২৪ ঘণ্টার নোটিশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করি এবং তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী শৃঙ্খলা কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা বিভাগের ১৬তম ব্যাচের ১২ শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনজনকে পৃথক মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে।’
তাঁরা হলেন আব্দুল্লাহ আল মামুন ও রাফি আহমেদকে দুই শিক্ষাবর্ষ ও আজিজুল হাকিমকে এক শিক্ষাবর্ষের জন্য বহিষ্কার করা হয়। বাকি ৯ শিক্ষার্থী মনিরুজ্জামান, গোলাম মোর্শেদ তামি, মেঘনাথ রায়, মাসুদ রানা, সাইদুর রহমান শাকিল, সুজন মিয়া, আকরাম আলি, ফাহিম ইসলাম ও ফরাদ হোসেনকে সতর্কীকরণ নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং অভিভাবকদের অবহিতকরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
এর আগে ২৩ নভেম্বর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় ২৪ হলের ছাদে বাংলা বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের (১৬ ব্যাচ) শিক্ষার্থীরা একই বিভাগের ২০২৪-২৫ সেশনের (১৭ ব্যাচ) শিক্ষার্থীদের ডাকে এবং একপর্যায়ে ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মামুন ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী দীন ইসলামকে মারধর করেন।
এতে ঘটনাস্থলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই শিক্ষার্থী। পরে জানতে পেরে হলের শিক্ষার্থীরা আহত শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ মহানগরীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে রেদুয়ান জাহান রিয়াদ (২৮) নামের এক যুবদলের কর্মী খুন হয়েছেন। আজ বুধবার নগরীর পাটগুদাম বীজ মোড়ে পুলিশ বক্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রেদুয়ান জাহান রিয়াদ নগরীর কালীবাড়ি এলাকার মো. সাইদুল হক খানের ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের (ইনচার্জ) শফিক উদ্দিন বলেন, ‘বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ওই যুবককে ছুরিকাঘাতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে লোকজন। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাড়ে ৫টার দিকে মারা যান। ওই যুবকের হাঁটুর ওপরে ছুরিকাঘাত করা হয়।’
নিহত ব্যক্তির বাবা সাইদুল হক বলেন, ‘পাটগুদাম অস্থায়ী পুলিশ বক্সের ভেতরে আমার ছেলে আহত অবস্থায় অনেকক্ষণ পড়েছিল। কিন্তু কেউ তাকে বাঁচাতে আসেনি। পরে খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করি।
সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা গেছে। তবে, কী কারণে, কে বা কারা তাকে হত্যা করেছে। এ বিষয়ে এখনো কিছু জানতে পারিনি। আমার ছেলে যুবদল নেতা ইনছানের সঙ্গে রাজনীতি করত। ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে আমার ছেলের খুনিদের বিচারের দাবি জানাই।’
এ বিষয়ে মহানগর যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইনছান বলেন, ‘নিহত রেদুয়ান জাহান রিয়াদ যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। সে যুবদলের একজন সক্রিয় কর্মী। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।’
কোতোয়ালি মডেল থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, ‘ব্রিজ এলাকায় সক্রিয় ছিনতাইকারী একটি চক্রের মধ্যে বিরোধের জেরে এই ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ছুরিকাঘাতে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তবে তদন্ত শেষে ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে।
টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে মুকসুদপুরে থানার ওসির কাছে আবেদন (দরখাস্ত) করে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন ৭ জন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। গত সোমবার আবেদনটি করেন উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের ওই ৭ সদস্য। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় আলোচনার ঝড় ওঠে।
ইউপি সদস্যরা হলেন মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য কবির মোল্যা, ২ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য জাহিদুল ইসলাম, ৩ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য ঈমান আলী, ৪ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য সাদিকুর রহমান সাদেক, ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মজিবর ফকির, সংরক্ষিত ১, ২, ও ৩ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য রেহানা আক্তার লাকী এবং ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য হেনা আক্তার।
আবেদনে তাঁরা লেখেন, ‘আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী ৮ নম্বর মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত (সদস্য) জনপ্রতিনিধিগণ লিখিতভাবে আপনাকে অবগতি করছি, আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুকসুদপুর শাখার কোনো প্রকার কার্যক্রমে বর্তমানে জড়িত নাই এবং ভবিষ্যতে থাকব না।’
জানতে চাইলে ইউপি সদস্য কবির মোল্যা বলেন, ‘বিগত দিনে আওয়ামী লীগ একটি শুদ্ধ রাজনৈতিক দল ছিল। যে কারণে আমরা আওয়ামী লীগের রাজনীতি করেছি। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ একটি নিষিদ্ধ দল। এই দলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে হয়তো আমাদের পরিষদ থেকে দূরে থাকতে হতে পারে। এতে জনগণের ভোগান্তি হবে। এমন ধারণা করে আমরা ওসির কাছে আবেদন করেছি। আওয়ামী লীগের সঙ্গে আর থাকব না।’
আরেক ইউপি সদস্য জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ওসির কাছে আমাদের আবেদন দেওয়াটা উচিত হয়নি। একটি সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা উচিত ছিল। আমরা ইউপি সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছি।’
তবে মুকসুদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোস্তফা কামাল আবেদন পাওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাঁরা থানায় এসেছিলেন। তখন তাঁদের কাছে এলাকার খোঁজখবর নিলে তাঁরা জানান, এলাকার পরিস্থিতি ভালো রয়েছে।’
মো. মোস্তফা কামাল বলেন, ‘আমি কোনো আবেদনপত্র পাইনি। তাঁরা আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেছেন কি না, সে বিষয়টিও আমার জানা নেই।’
মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
একটি গুপ্ত গ্রুপ ষড়যন্ত্র করছে, তাই আমাদের সজাগ থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও মানিকগঞ্জ–৩ আসনে দলের মনোনীত প্রার্থী আফরোজা খানম রিতা। তিনি বলেন, ‘সামনে জাতীয় নির্বাচন। দীর্ঘ ১৭ বছরের দুঃশাসন থেকে বেরিয়ে আসার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা আমাদের সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। ষড়যন্ত্র চলছে, একটি গুপ্ত গ্রুপ কাজ করছে—তাই আমাদের সজাগ থাকতে হবে।’
আজ বুধবার মানিকগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আফরোজা খানম রিতা বলেন, ‘আমরা যেন কোনো ভুল সিদ্ধান্ত না নিই। মানিকগঞ্জকে অবনতির দিকে ঠেলে দেওয়া যাবে না। একটি সিদ্ধান্ত শুধু আপনার নয়, আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎকেও নির্ধারণ করে।
‘আগামী দিনের মানিকগঞ্জ কেমন হবে—তা নির্ভর করছে আপনাদের ভোটের ওপর। সারা দেশের মানুষ জানে—মানিকগঞ্জ ধানের শীষের এলাকা, সেই ধানের শীষ আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।’
আফরোজা খানম আরও বলেন, মানিকগঞ্জের মানুষ ধানের শীষকে ভালোবাসেন। এই ভালোবাসার মর্যাদা রাখতে হবে। ধানের শীষকে বিজয়ী করে আমরা মানিকগঞ্জবাসী জয়ী হতে পারি। আমরা যে স্বপ্ন দেখছি, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। ফলে আমরা এবং আমাদের আগামী প্রজন্ম জাতি হিসেবে উন্নতির শিখরে পৌঁছাবে।’
মাসুদ পারভেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বাদল, মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক শাহানুর ইসলাম, পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আবু মোহাম্মদ নাহিদ প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান এস এম আশরাফুল ইসলাম।
