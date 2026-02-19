Ajker Patrika
হাজারীবাগে ঝুটের গুদামে আগুন নিয়ন্ত্রণে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
হাজারীবাগে ঝুটের গুদামে আগুন নিয়ন্ত্রণে
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর হাজারীবাগে একটি ঝুটের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর পৌনে ৪টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুন লাগার কারণ এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্মকর্তা শাহজাহান হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, হাজারীবাগের ঝুটের একটি গুদামে ভোর ৩টা ৪৮ মিনিটে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তাদের ৫টি ইউনিট কাজ শুরু করে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর ভোর ৬টা ২০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

