Ajker Patrika
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যশোর

মায়ের সঙ্গে যাচ্ছিল খালার বাড়ি, গাছের ডাল পড়ে শিশুর মৃত্যু

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ৩৭
মায়ের সঙ্গে যাচ্ছিল খালার বাড়ি, গাছের ডাল পড়ে শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

যশোরের কেশবপুরে মায়ের সঙ্গে ভ্যানে চড়ে খালার বাড়ি যাওয়ার সময় গাছের কাটা ডাল পড়ে ফাতেমা খাতুন নামের দুই বছর বয়সী একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার ত্রিমোহিনী ইউনিয়নের বরণডালী গ্রামের ইনসানের মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত ফাতেমা খাতুন মনিরামপুর উপজেলার শ্যামকুড় গ্রামের হাসান আলীর মেয়ে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফাতেমা মায়ের সঙ্গে নানাবাড়ি থেকে ভ্যানযোগে কেশবপুর উপজেলার সরসকাঠি গ্রামে খালার বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিল। পথে ত্রিমোহিনী ইউনিয়নের বরণডালী গ্রামের ইনসানের মোড় এলাকায় রজব আলী নামে এক ব্যক্তি গাছের ডাল কাটছিলেন। গাছ থেকে কাটা একটি ডাল ফাতেমার শরীরে পড়লে সে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসা কর্মকর্তা শারমিন ইয়াসমিন বলেন, ‘মৃত অবস্থায় ওই শিশুটিকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল।’

কেশবপুর থানার উপপরিদর্শক সঞ্জয় কুমার বলেন, ‘ভ্যানে যাওয়ার সময় গাছের ডাল পড়ে ওই শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে। গাছের ডাল কাটার দায়িত্বে থাকা রজব আলীর পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

বিষয়:

যশোরগাছমৃত্যুখুলনা বিভাগশিশু
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