Ajker Patrika
যশোর

যশোরে ৩ দিনের নাট্য উৎসব শুরু, প্রথম দিনে ৪ নাটক মঞ্চস্থ

­যশোর প্রতিনিধি
যশোর টাউন হলে মঞ্চনাটক করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরে চারটি নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী নাট্য উৎসব শুরু হয়েছে। বিশ্ব নাট্য দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতীয় সংগীত ও গণনাট্য সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। পরে নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের কস্টিউম পরিধান করে সাংস্কৃতিক কর্মীরা শহরে শোভাযাত্রা বের করেন।

টাউন হল ময়দান থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি দড়াটানা চিত্রা মোড় হয়ে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। বিশ্ব নাট্য দিবস উদ্‌যাপন পর্ষদ, যশোরের আয়োজনে যশোর টাউন হল মাঠের রওশন আলী মঞ্চ ও শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে যশোরের প্রখ্যাত নাট্যজন বৈদ্যনাথ সাহার স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর পুনশ্চ যশোর গণনাট্য সংগীত ও নৃত্যবিতানের শিল্পীরা গণনাট্যের নৃত্য পরিবেশন করেন। এ সময় দুটি ভেন্যুতে পরপর চারটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। টাউন হলে শেকড় যশোর ‘পাওনাগণ্ডা’, তির্যক যশোর ‘উচ্চারণ বিভ্রাট’ এবং বিবর্তন যশোর ‘গুপ্তবিদ্যা’ নাটক মঞ্চস্থ করে। এ ছাড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি মঞ্চে শব্দ থিয়েটারের পরিবেশনায় মঞ্চস্থ হয় জনপ্রিয় নাটক ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’। নাট্য উৎসবকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। নাট্যকর্মী আর নাট্যপ্রেমীদের মিলনমেলায় পরিণত হয় দুটি ভেন্যু।

নাট্য উৎসবের আহ্বায়ক নওরোজ আলম খান চপল বলেন, ‘মঞ্চ নাটক কেবল বিনোদন নয়, বরং সমাজের অসংগতি, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, বৈষম্য ও কুসংস্কারগুলো অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্বনাট্য দিবস উপলক্ষে যশোরের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো নাট্য উৎসবের আয়োজন করেছে।’

উৎসবের দ্বিতীয় দিন (২৮ মার্চ) শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টায় টাউন হল মাঠে মঞ্চস্থ হবে ‘গুপ্ত’, ‘পাথর’, ‘কণ্ঠরোধের শব্দযুদ্ধ’, ‘যুদ্ধযন্ত্র’ এবং ‘অজ্ঞাতনামা’। তৃতীয় দিন (২৯ মার্চ) রোববার সমাপনী দিনে পরিবেশিত হবে ‘এবং সাবধান’, ‘জীবন’, ‘মানুষ’, ‘বৈতংসিক’ এবং ‘আঁধার পালা’।

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

বিশ্বের সবচেয়ে অপছন্দের দেশের তালিকা প্রকাশ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ট্রাম্পের নীতিতে খেপেছে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্রকে আঘাতে খুঁজছে দুর্বল জায়গা

গঙ্গাচড়ায় সহিংসতার মামলায় আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে সাউথইস্ট ব্যাংক, ৪৮ বছরেও আবেদনের সুযোগ

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁসকারী আরব ইহুদি ভানুনুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

ইসরায়েলের পরমাণু বোমার তথ্য ফাঁস করেন তিনি, ভাগ্যে কী ঘটেছিল

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

সম্পর্কিত

জুলাই সনদ নিয়ে গড়িমসি করলে আন্দোলন: আজহারুল

জুলাই সনদ নিয়ে গড়িমসি করলে আন্দোলন: আজহারুল

বাগেরহাটে গুলিতে নিহত যুবকের দাফন সম্পন্ন, ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বাগেরহাটে গুলিতে নিহত যুবকের দাফন সম্পন্ন, ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

দেবিদ্বারে বাসের চাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা দুমড়েমুচড়ে নিহত ২, আহত ২

দেবিদ্বারে বাসের চাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা দুমড়েমুচড়ে নিহত ২, আহত ২

টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ নিহত ৫

টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে শিশুসহ নিহত ৫