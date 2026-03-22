জামালপুরে নিহত ৫ শিশুর দাফন সম্পন্ন, তদন্তে কমিটি গঠন

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ভাসমান সেতু ভেঙে ব্রহ্মপুত্র নদে ডুবে নিহত পাঁচ শিশুর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ রোববার সকালে পৃথক জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাদের দাফন করা হয়েছে। এ ঘটনায় চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন।
নিহত শিশুরা হলেন দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চুকাইবাড়ি ইউনিয়নের ডাকাতিয়াপাড়া এলাকার জয়নাল আবেদীনের মেয়ে মায়া মনি (১০), ছেলে মিহাত (১৪), একই উপজেলার বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের ঝালুরচর এলাকার শের আলীর ছেলে আব্দুল মোতালেব (৬), মেয়ে খাদিজা (১২) ও দেওয়ানগঞ্জ পৌর শহরের বেলতলী বাজার এলাকার হাবিবুল্লাহর ছেলে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী আবির হোসেন (১৪)।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর প্লাস্টিকের ড্রাম ও বাঁশ দিয়ে তৈরি ভাসমান সেতু দিয়ে চরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চরে নগরবাসীর জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করেছে পৌর কর্তৃপক্ষ। ঈদের দিন ঘুরতে বের হওয়া মানুষজন সেই বিনোদনকেন্দ্রে যেতে সেতুর ওপর ভিড় জমান। বিকেলে মানুষের ভারে সেতুটি ছিঁড়ে যাওয়ার পর উল্টে যায়। অধিকাংশ মানুষ সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও বেশ কয়েকজন পানিতে তলিয়ে নিখোঁজ হয়।
পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তল্লাশি চালিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় পাঁচজনকে উদ্ধার করে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। সেখানে শিশুদের মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক।
জামালপুর ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার রবিউল ইসলাম আকন্দ বলেন, ‘পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। একজন আহত চিকিৎসাধীন রয়েছে। আর কোনো নিখোঁজের অভিযোগ না থাকায় আমাদের উদ্ধার অভিযান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।’
জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইউসুপ আলী দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে বলেন, ‘গতকালকের ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক। শিশুর মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রধান ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস মিলে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে সাত দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
কুমিল্লার পদুয়ার বাজার লেভেল ক্রসিংয়ে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ট্রেনের সংঘর্ষে ঝিনাইদহের একই পরিবারের তিনজনসহ চারজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার পাতিবিলা গ্রামের পিন্টু মিয়ার স্ত্রী লাইজু আক্তার (২৬), তাঁদের দুই মেয়ে খাদিজা (৮) ও মরিয়ম (৪) এবং ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পানামি...২১ মিনিট আগে
বগুড়ার নন্দীগ্রামে ট্রাকচাপায় উৎসব (১৩) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। আজ রোববার (২২ মার্চ) দুপুরে উপজেলার বুড়ইল ইউনিয়নের কদমকুড়ি-পেংহাজারকি আঞ্চলিক সড়কের ধুন্দার বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। উৎসব বুড়ইল ইউনিয়নের মাড়িয়া গ্রামের বিকাশ চন্দ্রের ছেলে।২৮ মিনিট আগে
চাঁদপুর জেলায় প্রায় ২৭ লাখ মানুষের বসবাস। বিশাল এই জনগোষ্ঠীর জন্য বড় ধরনের কোনো পর্যটনকেন্দ্র না থাকায় বিভিন্ন উৎসব ও অবসর সময়ে লোকজন ছুটে আসে তিন নদীর মোহনা বড় স্টেশন মোলহেডে। এবারের ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর মিলনস্থলে দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে। এখানে এসে সময় কাটাতে পেরে...৩০ মিনিট আগে
আমীর খসরু বলেন, বর্তমান সময়টি অত্যন্ত কঠিন। একটি ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, এর মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধ শুরু হলো। আমাদের জ্বালানির মূল উৎস যেহেতু ওই অঞ্চল, তাই বাংলাদেশসহ সব দেশেই এর প্রভাব পড়ছে, তবে আমাদের ওপর চাপটা অনেক বেশি।৩৪ মিনিট আগে