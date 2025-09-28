সরিষাবাড়ীতে বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যু

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি
জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে বজ্রপাতে সিফাত হোসেন (১৮) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে ধোপাদহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
উপজেলার ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাটারা ইউনিয়নের ধোপাদহ গ্রামের মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে সিফাত হোসেন আজ দুপুরে বাড়ির পাশে ইউক্যালিপটাসগাছের ছায়ায় বসে ছিল। এমন সময় হঠাৎ বজ্রপাত ঘটে। এতে সে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ভাটারা বাজারের সার ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম জানান, সিফাত দুপুরবেলায় বাড়ির দক্ষিণ পাশে গাছতলায় বসেছিল। তখন হঠাৎ বজ্রপাত হয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়ে মারা যায়।
এ বিষয়ে ভাটারা ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ বলেন, সিফাত বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।
সরিষাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাশেদুল হাসান বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত নন বলে জানান।
