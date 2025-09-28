Ajker Patrika
> সারা দেশ
> জামালপুর

সরিষাবাড়ীতে বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যু

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি
সিফাত হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
সিফাত হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে বজ্রপাতে সিফাত হোসেন (১৮) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে ধোপাদহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

উপজেলার ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাটারা ইউনিয়নের ধোপাদহ গ্রামের মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে সিফাত হোসেন আজ দুপুরে বাড়ির পাশে ইউক্যালিপটাসগাছের ছায়ায় বসে ছিল। এমন সময় হঠাৎ বজ্রপাত ঘটে। এতে সে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ভাটারা বাজারের সার ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম জানান, সিফাত দুপুরবেলায় বাড়ির দক্ষিণ পাশে গাছতলায় বসেছিল। তখন হঠাৎ বজ্রপাত হয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়ে মারা যায়।

এ বিষয়ে ভাটারা ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ বলেন, সিফাত বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।

সরিষাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাশেদুল হাসান বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত নন বলে জানান।

বিষয়:

জামালপুরসরিষাবাড়িবজ্রপাত
সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

সরিষাবাড়ীতে বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যু

