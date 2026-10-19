চুনারুঘাটে ৫ জনকে বিনাশ্রম কারাদণ্ড
হবিগঞ্জের চুনারুঘাট সরকারি কলেজের সামনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বাণিজ্য মেলা পরিচালনার দায়ে ৫ জনকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ সোমবার দুপুর ১টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ তৌফিক আনোয়ারের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ দণ্ডাদেশ দেন। এ সময় মেলার জন্য নির্মিত বিভিন্ন গেট ও দোকানের কাঠামো অপসারণ করা হয়।
উল্লেখ্য, এর আগে সরকারি আদেশ অমান্য করে মেলা পরিচালনা না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছিল।