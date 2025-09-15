Ajker Patrika
> সারা দেশ
> হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের রশিদপুরের পুরোনো কূপ থেকে ফের গ্যাস সরবরাহ শুরু

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা
হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্রের ৩ নম্বর পুরোনো কূপের নতুন স্তর থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়।

এর আগে গতকাল রোববার রাত পৌনে ৯টায় চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়।

রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্রের উপমহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) সুমন বিকাশ দাশ আজকের পত্রিকাকে জানান, আজ সকালে ৩ নম্বর পুরোনো কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে। প্রতিদিন ৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

গত ১২ জুলাই থেকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) কূপটিতে অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করে। প্রায় ৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কারকাজ সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে ৫ সেপ্টেম্বর নতুন স্তরে গ্যাসের সন্ধান মেলে। এই স্তর থেকে প্রতিদিন ৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করেছিল কর্তৃপক্ষ। আগামী ১০ বছরে এখান থেকে প্রায় ২৫ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন সম্ভব হবে। বর্তমানে রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের ১১টি কূপের মধ্যে সাতটি থেকে প্রতিদিন গড়ে ৬২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই কূপ থেকে গ্যাসের পাশাপাশি উপজাত হিসেবে কনডেনসেটও পাওয়া যাবে। কনডেনসেট হলো প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত হালকা হাইড্রোকার্বনের একটি তরল মিশ্রণ, যা মূলত পেন্টেন ও ভারী হাইড্রোকার্বন দ্বারা গঠিত। এটি পেট্রল, জেট ফুয়েল, ডিজেল ও অন্যান্য জ্বালানি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

বিষয়:

হবিগঞ্জসিলেট বিভাগজেলার খবরগ্যাস
